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МВД Белоруссии заявило о еще одном наезде на сотрудника ГАИ
МВД Белоруссии заявило о еще одном наезде на сотрудника ГАИ, нападавший задержан без применения силы. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:55
2020-08-14T15:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. МВД Белоруссии
заявило о еще одном наезде на сотрудника ГАИ, нападавший задержан без применения силы.
Накануне министр внутренних дел Белоруссии
Юрий Караев заявил, что за трое суток было совершено 11 наездов на представителей правоохранительных органов, и добавил, что это, по сути, является покушением на убийство.
"Вчера вечером, 13 августа, водитель автомобиля "Крайслер" в районе пл. Победы не подчинился законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства, выехал на встречку и совершил наезд на инспектора ДПС ГАИ, который регулировал движение на участке. Водителя задержали на ул. Козлова. Физическая сила и спецсредства в момент задержания не применялись. Проводится проверка", - заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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