МВД Белоруссии заявило о еще одном наезде на сотрудника ГАИ

"Вчера вечером, 13 августа, водитель автомобиля "Крайслер" в районе пл. Победы не подчинился законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства, выехал на встречку и совершил наезд на инспектора ДПС ГАИ, который регулировал движение на участке. Водителя задержали на ул. Козлова. Физическая сила и спецсредства в момент задержания не применялись. Проводится проверка", - заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.