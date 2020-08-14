"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица Певица Валерия не интересуется политикой в отличие от супруга — продюсера Иосифа Пригожина , из-за чего в семье даже возникают разногласия, рассказал шоумен изданию "Собеседник"

По его словам, артистка хочет заниматься музыкой, а от "всего остального держится подальше".

"Если бы не я, она бы не принимала участия ни в каких акциях, фестивалях, связанных с политикой", — сказал Пригожин.

Продюсер отметил, что именно он предложил жене создать партию "Сильные женщины". Шоумен пояснил, что Валерия в прошлом стала жертвой домашнего насилия, она сильная личность и могла бы начать политическую карьеру.

"Можно было бы собрать вокруг себя сильных людей, возможно, пойти в Госдуму . Но, к сожалению, я не получил поддержки со стороны Валерии, поэтому и не стал дальше идею продвигать", — заявил он.

Пригожин подчеркнул, что ему хотелось бы пойти в политику, однако супруга не поддерживает его амбиции.

"Валерия мне сказала: "Если ты туда пойдешь, я не уверена, что наш брак просуществует долго!" Поэтому я туда и не иду", — добавил он.