https://ria.ru/20200814/1575791084.html
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Певица Валерия не интересуется политикой в отличие от супруга — продюсера Иосифа Пригожина, из-за чего в семье даже возникают разногласия, рассказал шоумен... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:51
2020-08-14T18:06
культура
шоу-бизнес
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
общество
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https://ria.ru/20200718/1574522895.html
https://ria.ru/20200717/1574473961.html
Николай Ефимов
Да ладно вам, не до вас. Тут Тихановская и Лукашенко сегодня в тренде. Завтра приходите.
122
Юрий Б
Как-то, ни разу мне не верилось в Валерию, как в потерпевшую... уж слишком стервознаи и себялюбива для жертвы .
56
28
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), общество
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Певица Валерия
не интересуется политикой в отличие от супруга — продюсера Иосифа Пригожина
, из-за чего в семье даже возникают разногласия, рассказал шоумен изданию "Собеседник"
.
По его словам, артистка хочет заниматься музыкой, а от "всего остального держится подальше".
"Если бы не я, она бы не принимала участия ни в каких акциях, фестивалях, связанных с политикой", — сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что именно он предложил жене создать партию "Сильные женщины". Шоумен пояснил, что Валерия в прошлом стала жертвой домашнего насилия, она сильная личность и могла бы начать политическую карьеру.
"Можно было бы собрать вокруг себя сильных людей, возможно, пойти в Госдуму
. Но, к сожалению, я не получил поддержки со стороны Валерии, поэтому и не стал дальше идею продвигать", — заявил он.
Пригожин подчеркнул, что ему хотелось бы пойти в политику, однако супруга не поддерживает его амбиции.
"Валерия мне сказала: "Если ты туда пойдешь, я не уверена, что наш брак просуществует долго!" Поэтому я туда и не иду", — добавил он.
В феврале Пригожил заявил, что Валерия хочет создать движение "Сильные женщины", на базе которого планирует зарегистрировать партию. Он также рассказала о планах артистки баллотироваться в Госдуму.