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https://ria.ru/20200814/1575791084.html
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Певица Валерия не интересуется политикой в отличие от супруга — продюсера Иосифа Пригожина, из-за чего в семье даже возникают разногласия, рассказал шоумен... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T18:06
культура
шоу-бизнес
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
общество
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https://ria.ru/20200718/1574522895.html
https://ria.ru/20200717/1574473961.html
Да ладно вам, не до вас. Тут Тихановская и Лукашенко сегодня в тренде. Завтра приходите.
122
Как-то, ни разу мне не верилось в Валерию, как в потерпевшую... уж слишком стервознаи и себялюбива для жертвы .
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
шоу-бизнес, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), общество

"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии

15:51 14.08.2020 (обновлено: 18:06 14.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Певица Валерия не интересуется политикой в отличие от супруга — продюсера Иосифа Пригожина, из-за чего в семье даже возникают разногласия, рассказал шоумен изданию "Собеседник".
По его словам, артистка хочет заниматься музыкой, а от "всего остального держится подальше".
"Если бы не я, она бы не принимала участия ни в каких акциях, фестивалях, связанных с политикой", — сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что именно он предложил жене создать партию "Сильные женщины". Шоумен пояснил, что Валерия в прошлом стала жертвой домашнего насилия, она сильная личность и могла бы начать политическую карьеру.
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
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Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы
"Можно было бы собрать вокруг себя сильных людей, возможно, пойти в Госдуму. Но, к сожалению, я не получил поддержки со стороны Валерии, поэтому и не стал дальше идею продвигать", — заявил он.
Пригожин подчеркнул, что ему хотелось бы пойти в политику, однако супруга не поддерживает его амбиции.
"Валерия мне сказала: "Если ты туда пойдешь, я не уверена, что наш брак просуществует долго!" Поэтому я туда и не иду", — добавил он.
В феврале Пригожил заявил, что Валерия хочет создать движение "Сильные женщины", на базе которого планирует зарегистрировать партию. Он также рассказала о планах артистки баллотироваться в Госдуму.
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44175201019430
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КультураШоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Общество
Популярные комментарии
Да ладно вам, не до вас. Тут Тихановская и Лукашенко сегодня в тренде. Завтра приходите.
14 августа, 15:54
НЕНиколай Ефимов
56611004
Как-то, ни разу мне не верилось в Валерию, как в потерпевшую... уж слишком стервознаи и себялюбива для жертвы .
14 августа, 15:57
Юрий Б
4523006
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