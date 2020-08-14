Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575791014.html
В Австрии оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Вена глубоко сожалеет о решении США ввести экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток — 2", двусторонние переговоры для поиска решения были бы... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:27
александер шалленберг
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
балтийское море
газпром
австрия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_0:0:3140:1767_1400x0_80_0_0_effaa24aca78bf546e017c3efbb4cfbc.jpg
https://ria.ru/20200813/1575764297.html
https://ria.ru/20200813/1575741874.html
6
балтийское море
австрия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_0:0:3140:1767_1400x0_80_0_0_effaa24aca78bf546e017c3efbb4cfbc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_409:0:3140:2048_1400x0_80_0_0_94dd03fd6bc44829015989b6cffb425c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_1092:0:3140:2048_1400x0_80_0_0_fa51f976470bc8928dc9fd14163bee00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александер шалленберг, майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, газпром, австрия, сша, в мире

В Австрии оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"

15:49 14.08.2020 (обновлено: 16:27 14.08.2020)
3141
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Вена глубоко сожалеет о решении США ввести экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток — 2", двусторонние переговоры для поиска решения были бы полезны, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Он уточнил, что есть ряд вопросов, по которым Австрия и США расходятся или имеют разные подходы, и проект "Северный поток — 2" - один из них.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
13 августа, 23:20
СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС
"Мы глубоко и открыто сожалеем об экстерриториальных санкциях, введённых США. Мы бы лучше выбрали путь двусторонних переговоров для поиска общего решения по этому вопросу", - сказал Шалленберг по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
13 августа, 15:20
"Газпром" ответил на запрос Польши по "Северному потоку — 2"
3960036
Обсудить 6
Александер ШалленбергМайк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореГазпромАвстрияСШАВ мире
Рекомендуем
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
В Минске проходит массовое шествие педагогов
Столовые приборы
Раскрыт секрет правильного ужина
Мед в банке
Стало известно, кому нельзя есть мед
Здание Минского тракторного завода
Премьер Белоруссии прибыл на тракторный завод, где протестуют работники
Девушка делает селфи на борту самолета
Стюардесса рассказала о самых мерзких поступках пассажиров
Очередь у банкомата в центре Москвы. 17 августа 1998
Эксперты оценили возможность нового дефолта в России
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Эксперт назвал главное преимущество ракет Маска
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Газпром" ответил на запрос Польши по "Северному потоку — 2"
Девушка на станции Московского метрополитена
Вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Сотрудники Минского тракторного завода собрались возле завода во время акции протеста против результатов президентских выборов
Рабочие Минского тракторного завода направились к Дому правительства
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния