В Австрии оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"

ВЕНА, 14 авг - РИА Новости. Вена глубоко сожалеет о решении США ввести экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток — 2", двусторонние переговоры для поиска решения были бы полезны, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Он уточнил, что есть ряд вопросов, по которым Австрия и США расходятся или имеют разные подходы, и проект "Северный поток — 2" - один из них.
"Мы глубоко и открыто сожалеем об экстерриториальных санкциях, введённых США. Мы бы лучше выбрали путь двусторонних переговоров для поиска общего решения по этому вопросу", - сказал Шалленберг по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
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