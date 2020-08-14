В Австрии оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"

СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС

СМИ: против санкций США по "Северному потоку — 2" выступили 24 страны ЕС

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.