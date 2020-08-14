В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года

Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В российских школах до конца года не будет массовых мероприятий, заявил в эфире В российских школах до конца года не будет массовых мероприятий, заявил в эфире "России 24" министр просвещения Сергей Кравцов

"Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", — добавил чиновник.

Накануне Кравцов заявлял, что 1 сентября процесс обучения планируют начать в нормальном очном режиме по всей стране, но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого конкретного региона.

Он также пообещал, что в День знаний атмосфера праздника сохранится везде.

По словам Кравцова, в самое важное в этом году — это соблюдать санитарные нормы, чтобы никто не заболел.

Министр также сообщал, что в первые две недели нового учебного года в каждой школе будет находиться медработник, а специалисты продезинфицируют помещения.

Как стало известно 11 августа из презентации замминистра просвещения Виктора Басюка для форума "Здоровье нации — основа процветания России", в последней четверти минувшего учебного года 97 процентов российских школ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.