Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575789134.html
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
В российских школах до конца года не будет массовых мероприятий, заявил в эфире "России 24" министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:57
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573953326_0:154:3095:1895_1400x0_80_0_0_7aab105034b2934176b138b9f2318e58.jpg
https://ria.ru/20200813/1575745688.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575784956.html
А само обучение в школах нельзя назвать "массовым мероприятием": куча детей разных возрастов встречается в раздевалках, холлах, столовых, туалетах?
33
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573953326_0:154:3095:1895_1400x0_80_0_0_7aab105034b2934176b138b9f2318e58.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573953326_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_7124468fe1f5d30d555017d7b1a558d3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573953326_524:0:2572:2048_1400x0_80_0_0_80827ec64c57185f96a4356bd0a28e9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество

В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года

15:23 14.08.2020 (обновлено: 16:57 14.08.2020)
32082
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В российских школах до конца года не будет массовых мероприятий, заявил в эфире "России 24" министр просвещения Сергей Кравцов.
"Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", — добавил чиновник.
Ученицы в школьном кабинете
13 августа, 16:19Распространение нового коронавируса
Собянин объявил об отмене линеек в московских школах
Накануне Кравцов заявлял, что 1 сентября процесс обучения планируют начать в нормальном очном режиме по всей стране, но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого конкретного региона.
Он также пообещал, что в День знаний атмосфера праздника сохранится везде.
По словам Кравцова, в самое важное в этом году — это соблюдать санитарные нормы, чтобы никто не заболел.
Министр также сообщал, что в первые две недели нового учебного года в каждой школе будет находиться медработник, а специалисты продезинфицируют помещения.
Как стало известно 11 августа из презентации замминистра просвещения Виктора Басюка для форума "Здоровье нации — основа процветания России", в последней четверти минувшего учебного года 97 процентов российских школ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 14:13
"Другие методы". Онищенко уверен, что маскам в школах важно найти замену
20422554
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбщество
Популярные комментарии
А само обучение в школах нельзя назвать "массовым мероприятием": куча детей разных возрастов встречается в раздевалках, холлах, столовых, туалетах?
14 августа, 15:47
Rina Sheyla
2921010
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Девушка на станции Московского метрополитена
Вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите
В ЦБ ответили на предложение выпустить 300-рублевые купюры
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
В Минздраве прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине
Мед в банке
Стало известно, кому нельзя есть мед
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Умерла певица Валентина Легкоступова
Сенатор Камала Харрис
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Девушка делает селфи на борту самолета
Стюардесса рассказала о самых мерзких поступках пассажиров
Раковые клетки
Раскрыта загадка появления раковых опухолей
Женщина моет голову
Убийственная чистота. Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Мобильное приложение Сбербанк онлайн
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния