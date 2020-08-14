В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В российских школах до конца года не будет массовых мероприятий, заявил в эфире "России 24" министр просвещения Сергей Кравцов.
"Определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", — добавил чиновник.
Накануне Кравцов заявлял, что 1 сентября процесс обучения планируют начать в нормальном очном режиме по всей стране, но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для каждого конкретного региона.
Он также пообещал, что в День знаний атмосфера праздника сохранится везде.
По словам Кравцова, в самое важное в этом году — это соблюдать санитарные нормы, чтобы никто не заболел.
Министр также сообщал, что в первые две недели нового учебного года в каждой школе будет находиться медработник, а специалисты продезинфицируют помещения.
Как стало известно 11 августа из презентации замминистра просвещения Виктора Басюка для форума "Здоровье нации — основа процветания России", в последней четверти минувшего учебного года 97 процентов российских школ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.
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