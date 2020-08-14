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Росгвардия взяла под охрану аварийное химпроизводство в Усолье-Сибирском
Сотрудники Рогвардии взяли под охрану территории промышленной площадки химического производства в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение, говорится... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:04
виктория абрамченко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
усолье-сибирское
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктория абрамченко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, усолье-сибирское, общество

Росгвардия взяла под охрану аварийное химпроизводство в Усолье-Сибирском

15:04 14.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБывший химкомбинат в Усолье-Сибирском
Бывший химкомбинат в Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники Рогвардии взяли под охрану территории промышленной площадки химического производства в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском. Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промышленную площадку необходимо срочно изолировать и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
"В рамках заседания представители Росгвардии проинформировали рабочую группу о взятии под охрану территории промплощадки "Усольехимпрома" по периметру протяженностью 20 километров", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что МЧС России в Усолье-Сибирском сосредоточило необходимую группировку сил и средств, на территории организован круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды.
Площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.
Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское
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Виктория АбрамченкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинУсолье-СибирскоеОбщество
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