Росгвардия взяла под охрану аварийное химпроизводство в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники Рогвардии взяли под охрану территории промышленной площадки химического производства в Усолье-Сибирском, где возникло крупное загрязнение, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском. Путин поручил создать межведомственную рабочую группу, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Президент также заявил, что промышленную площадку необходимо срочно изолировать и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
"В рамках заседания представители Росгвардии проинформировали рабочую группу о взятии под охрану территории промплощадки "Усольехимпрома" по периметру протяженностью 20 километров", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что МЧС России в Усолье-Сибирском сосредоточило необходимую группировку сил и средств, на территории организован круглосуточный мониторинг состояния окружающей среды.
Площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.