Росгвардия взяла под охрану аварийное химпроизводство в Усолье-Сибирском

"В рамках заседания представители Росгвардии проинформировали рабочую группу о взятии под охрану территории промплощадки "Усольехимпрома" по периметру протяженностью 20 километров", - говорится в сообщении.

Площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.