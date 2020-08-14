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Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере
Министерство обороны предложило на законодательном уровне закрепить понятие служебной тайны в военной сфере и определить ответственность за ее разглашение. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:21
россия
безопасность
общество
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И правильно сделало. Я за
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Хех.... Мало того - нужно вернуть уголовную ответственность за торговлю гос тайнами! А то как какая годная технология - всё за кордон уплывает.
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565168944_0:0:3189:1795_1400x0_80_0_0_efe87e64470b0a86c7e43a2d9617d039.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, безопасность, общество

Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

14:36 14.08.2020 (обновлено: 15:21 14.08.2020)
27754
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства обороны России. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министерство обороны предложило на законодательном уровне закрепить понятие служебной тайны в военной сфере и определить ответственность за ее разглашение.
"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".
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По словам авторов инициативы, сегодня нет эффективного механизма защиты служебной информации ограниченного доступа, так как отсутствует соответствующий закон, кроме постановления правительства от 1994 года. Но оно касается только федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.
Согласно проекту, получившие доступ к служебной тайне в области обороны обязаны соблюдать конфиденциальность этих данных и не раскрывать их третьим лицам "без санкции соответствующего должностного лица других войск, воинских формирований и органов", предоставивших эти сведения. В противном случае нарушители понесут ответственность, предусмотренную законом.
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Помимо этого, ведомство предлагает определить перечень сведений, которые не будут подпадать под понятие служебной тайны в оборонной сфере.
В частности, к таковым относятся данные, по которым Россия "взяла на себя международные обязательства по их открытому обмену; о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях; о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; о фактах нарушения законности органами государственной власти", а также информация, затрагивающая права, свободы и обязанности граждан, органов местного самоуправления или посвященная состоянию окружающей среды.
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И правильно сделало. Я за
14 августа, 14:48
Александр Сергеевич
152200120
Хех.... Мало того - нужно вернуть уголовную ответственность за торговлю гос тайнами! А то как какая годная технология - всё за кордон уплывает.
14 августа, 15:01
Дмитрий Попов
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