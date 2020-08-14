Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министерство обороны предложило на законодательном уровне закрепить понятие служебной тайны в военной сфере и определить ответственность за ее разглашение.

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".

По словам авторов инициативы, сегодня нет эффективного механизма защиты служебной информации ограниченного доступа, так как отсутствует соответствующий закон, кроме постановления правительства от 1994 года. Но оно касается только федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.

Согласно проекту, получившие доступ к служебной тайне в области обороны обязаны соблюдать конфиденциальность этих данных и не раскрывать их третьим лицам "без санкции соответствующего должностного лица других войск, воинских формирований и органов", предоставивших эти сведения. В противном случае нарушители понесут ответственность, предусмотренную законом.

Помимо этого, ведомство предлагает определить перечень сведений, которые не будут подпадать под понятие служебной тайны в оборонной сфере.