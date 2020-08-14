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Турецкие гиды отрицают угрозы туристам при продаже экскурсий
Турецкие гиды не занимаются недобросовестной продажей экскурсий отдыхающим под угрозой запрета покидать территорию отелей, заявил РИА Новости глава ассоциации... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:08
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353
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гид, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, турция

Турецкие гиды отрицают угрозы туристам при продаже экскурсий

14:54 14.08.2020 (обновлено: 15:08 14.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в травертинах в Памуккале
Туристы в травертинах в Памуккале
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АНКАРА, 14 авг - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие гиды не занимаются недобросовестной продажей экскурсий отдыхающим под угрозой запрета покидать территорию отелей, заявил РИА Новости глава ассоциации гидов Турции Суат Турал.
Как ранее сообщил портал TourDom.ru со ссылкой на турагентов, в Турции некоторые гиды придумали новую систему принуждения туристов к приобретению экскурсий. В первый же день гостям сообщают, что если они желают выходить из отеля на улицу или посетить какую-то экскурсию, им необходимо проставить в ваучерах синюю печать. Иначе появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля.
В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день. Однако передвижения в Турции не ограничены, существует только требование носить маски на улицах в 52 провинциях страны.
"После этого сообщения я поднял на ноги все наши филиалы, особенно находящиеся в Анталье. Могу ответственно утверждать, что ни один лицензионный гид ни в коем случае не будет заниматься подобными вещами. Возможно, речь идет о сотрудниках принимающих компаний (в основном это иностранцы), которые сопровождают туристов из аэропорта и оказывают услуги по расселению в отелях и общему информированию", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что в Турции никто не имеет права навязывать экскурсии, и никто не обязан их покупать насильно. "Лицензированные гиды обязательно имеют специальную карту красного или синего цвета. Если у туристов будут претензии к работе наших гидов, они всегда могут обратиться в ассоциацию. Сразу же будет проведено расследование", - заявил Турал.
"Я обсудил ситуацию со знакомыми туроператорами , все сходятся в том, что это частный случай, кто-то из сотрудников решил тайно поживиться. Ни одно агентство не будет заниматься такими вещами. Мы не должны позволять подобным нечистоплотным людям бросать тень на российско-турецкую дружбу", - добавил глава ассоциация гидов Турции.
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