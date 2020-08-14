Турецкие гиды отрицают угрозы туристам при продаже экскурсий

АНКАРА, 14 авг - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие гиды не занимаются недобросовестной продажей экскурсий отдыхающим под угрозой запрета покидать территорию отелей, заявил РИА Новости глава ассоциации гидов Турции Суат Турал.

Как ранее сообщил портал TourDom.ru со ссылкой на турагентов, в Турции некоторые гиды придумали новую систему принуждения туристов к приобретению экскурсий. В первый же день гостям сообщают, что если они желают выходить из отеля на улицу или посетить какую-то экскурсию, им необходимо проставить в ваучерах синюю печать. Иначе появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля.

В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день. Однако передвижения в Турции не ограничены, существует только требование носить маски на улицах в 52 провинциях страны.

"После этого сообщения я поднял на ноги все наши филиалы, особенно находящиеся в Анталье. Могу ответственно утверждать, что ни один лицензионный гид ни в коем случае не будет заниматься подобными вещами. Возможно, речь идет о сотрудниках принимающих компаний (в основном это иностранцы), которые сопровождают туристов из аэропорта и оказывают услуги по расселению в отелях и общему информированию", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Турции никто не имеет права навязывать экскурсии, и никто не обязан их покупать насильно. "Лицензированные гиды обязательно имеют специальную карту красного или синего цвета. Если у туристов будут претензии к работе наших гидов, они всегда могут обратиться в ассоциацию. Сразу же будет проведено расследование", - заявил Турал.