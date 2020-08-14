Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Турции некоторые гиды придумали новый способ заставить отдыхающих приобретать экскурсии, В Турции некоторые гиды придумали новый способ заставить отдыхающих приобретать экскурсии, сообщает TourDom.ru со ссылкой на турагентов.

Так, в первый же день тура гостям сообщают, что если они хотят выходить из отеля на улицу и посещать экскурсии, им нужно проставить в ваучерах синюю печать. Определиться с выбором необходимо в этот же день. Иначе появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля.

Гиды пугают отдыхающих полицией, которая якобы проверяет документы на улицах. В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день.

"На самом деле никаких красных, синих, черных меток нигде не ставят", — сообщают сотрудники принимающих компаний.