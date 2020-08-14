https://ria.ru/20200814/1575763125.html
Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
В Турции некоторые гиды придумали новый способ заставить отдыхающих приобретать экскурсии, сообщает TourDom.ru со ссылкой на турагентов. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T02:48
2020-08-14T10:59
туризм
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новости - туризм
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гид, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, турция
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
В Турции некоторые гиды придумали новый способ заставить отдыхающих приобретать экскурсии, сообщает
TourDom.ru со ссылкой на турагентов.
Так, в первый же день тура гостям сообщают, что если они хотят выходить из отеля на улицу и посещать экскурсии, им нужно проставить в ваучерах синюю печать. Определиться с выбором необходимо в этот же день. Иначе появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля.
Гиды пугают отдыхающих полицией, которая якобы проверяет документы на улицах. В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день.
"На самом деле никаких красных, синих, черных меток нигде не ставят", — сообщают сотрудники принимающих компаний.
Эксперты уточняют, что передвижения по Турции не ограничены. Правда, в 52 областях страны от местных жителей и туристов требуют носить маски на улицах. Штраф за нарушение этого правила составляет 900 лир — более девяти тысяч рублей. Но на Анталью эта норма не распространяется: там маски необходимы только в закрытых помещениях, автобусах.