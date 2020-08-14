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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575785257.html
В Минздраве прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине
Российская вакцина от коронавируса еще должна заслужить доверие медицинского сообщества. Так замминистра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:04
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
олег салагай
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Это результат недоверия властям в принципе, и они это заслужили.
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Рбк выступает как популист и профан. Прививки - это не вопрос доверия, это наработанная статистика
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575770559_0:326:3062:2048_1400x0_80_0_0_d599420340efe66b2f34c8d37c6d68c3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, олег салагай, здоровье - общество, общество

В Минздраве прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине

14:05 14.08.2020 (обновлено: 15:04 14.08.2020)
13756
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Московской области
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса еще должна заслужить доверие медицинского сообщества. Так замминистра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал результаты исследования об отношении медиков к вакцинации.
Ранее издание РБК опубликовало данные опроса, проведенного мобильным сервисом "Справочник врача". Согласно исследованию, большинство опрошенных медиков (52 процента от 3040 участников) не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную Центром имени Гамалеи.
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Вчера, 13:44
Инфекционист прокомментировал результаты опроса врачей по вакцине
Салагай отметил, что свойства некоторых лекарств профессионалы обсуждают уже много десятилетий.

"Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины", — написал он в своем телеграм-канале.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее связал публикацию исследования с "борьбой за рынки сбыта" вакцины.
По оценкам создателей ресурса — компании "Медицинские информационные решения", в мобильном приложении "Справочник врача" зарегистрированы более 420 тысяч медицинских работников.

Российская вакцина от коронавируса

Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V".
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, производство вакцины уже началось.
Министр также анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Он отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
981661219
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОлег СалагайЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Это результат недоверия властям в принципе, и они это заслужили.
14 августа, 15:00
ААнтивирус
31000229
Рбк выступает как популист и профан. Прививки - это не вопрос доверия, это наработанная статистика
14 августа, 14:51
Zlydennemets Three
2902017
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