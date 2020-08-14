В Минздраве прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса еще должна заслужить доверие медицинского сообщества. Так замминистра здравоохранения Олег Салагай прокомментировал результаты исследования об отношении медиков к вакцинации.
Ранее издание РБК опубликовало данные опроса, проведенного мобильным сервисом "Справочник врача". Согласно исследованию, большинство опрошенных медиков (52 процента от 3040 участников) не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную Центром имени Гамалеи.
Салагай отметил, что свойства некоторых лекарств профессионалы обсуждают уже много десятилетий.
"Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины", — написал он в своем телеграм-канале.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее связал публикацию исследования с "борьбой за рынки сбыта" вакцины.
По оценкам создателей ресурса — компании "Медицинские информационные решения", в мобильном приложении "Справочник врача" зарегистрированы более 420 тысяч медицинских работников.
Российская вакцина от коронавируса
Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V".
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, производство вакцины уже началось.
Министр также анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Он отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19