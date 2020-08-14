В Якутии утвердили стратегию развития арктической зоны республики

ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Глава Глава Якутии Айсен Николаев утвердил стратегию развития арктической зоны республики до 2035 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

Как отметили в правительстве, документ разрабатывался по поручению Николаева с 2018 года для повышения качества жизни якутян, проживающих в арктической зоне, площадь которой занимает более половины всей территории Якутии. В нее входят 13 муниципальных районов, в том числе 4 национальных.

"Подписана стратегия социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2035 года. Церемония подписания прошла сегодня, 14 августа, в селе Оленек Оленекского района... В мероприятии приняли участие глава региона Айсен Николаев, народные депутаты, члены кабмина республики, общественники", - сообщили в пресс-службе.

Арктические районы в стратегии разделены по бассейновому принципу – Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группу улусов. Согласно принятому документу, в арктической зоне республики предстоит модернизация аэропортов, развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по Северному морскому пути, строительство дорог, обеспечение населения доступным интернетом, промышленное освоение на принципах социальной ответственности, возведение социальных и инфраструктурных объектов, сохранение традиционного уклада жизни северян и другое.

"Ещё одно важное направление – реализация научного потенциала. Речь идёт о создании научно-образовательного центра "Север: территория устойчивого развития" и формировании в поселке Тикси международного центра научных исследований на базе ресурсов Академии наук и Якутского научного центра СО РАН для комплексного изучения природной среды в восточном секторе российской Арктики", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что научно-образовательный центр "Север", создаваемый в Якутии, займется, в частности, исследованиями в области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных природно-климатических условиях. Инициаторами создания НОЦ "Север" выступают Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский край совместно с вузами, академическими и отраслевыми научными организациями.

Как считает ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов, принятие стратегии означает, что экономика арктических территорий будет развиваться по новому формату.