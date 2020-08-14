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В Якутии утвердили стратегию развития арктической зоны республики
Глава Якутии Айсен Николаев утвердил стратегию развития арктической зоны республики до 2035 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:46
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
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353
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республика саха (якутия), общество

В Якутии утвердили стратегию развития арктической зоны республики

13:54 14.08.2020 (обновлено: 15:46 14.08.2020)
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© РИА Новости / В. ЯковлевОлени. Якутский поселок Оймякон
Олени. Якутский поселок Оймякон
© РИА Новости / В. Яковлев
ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев утвердил стратегию развития арктической зоны республики до 2035 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в правительстве, документ разрабатывался по поручению Николаева с 2018 года для повышения качества жизни якутян, проживающих в арктической зоне, площадь которой занимает более половины всей территории Якутии. В нее входят 13 муниципальных районов, в том числе 4 национальных.

"Подписана стратегия социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2035 года. Церемония подписания прошла сегодня, 14 августа, в селе Оленек Оленекского района... В мероприятии приняли участие глава региона Айсен Николаев, народные депутаты, члены кабмина республики, общественники", - сообщили в пресс-службе.

Арктические районы в стратегии разделены по бассейновому принципу – Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группу улусов. Согласно принятому документу, в арктической зоне республики предстоит модернизация аэропортов, развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по Северному морскому пути, строительство дорог, обеспечение населения доступным интернетом, промышленное освоение на принципах социальной ответственности, возведение социальных и инфраструктурных объектов, сохранение традиционного уклада жизни северян и другое.
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"Ещё одно важное направление – реализация научного потенциала. Речь идёт о создании научно-образовательного центра "Север: территория устойчивого развития" и формировании в поселке Тикси международного центра научных исследований на базе ресурсов Академии наук и Якутского научного центра СО РАН для комплексного изучения природной среды в восточном секторе российской Арктики", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что научно-образовательный центр "Север", создаваемый в Якутии, займется, в частности, исследованиями в области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных природно-климатических условиях. Инициаторами создания НОЦ "Север" выступают Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский край совместно с вузами, академическими и отраслевыми научными организациями.
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Как считает ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов, принятие стратегии означает, что экономика арктических территорий будет развиваться по новому формату.
"Важным направлением станет реализация научного потенциала, что, в свою очередь, позволит развить многие направления в Арктической зоне. Мы готовим специалистов АПК и поэтому рады, что в Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах будет продвигаться локальный бренд под названием "мраморное мясо" на основе разведения якутского аборигенного скота и якутской породы лошадей, что, безусловно, нам знакомо. В Усть-Янском районе планируется осуществить товарное разведение оленей, реализовать проекты по рыбоводству, глубокой переработке рыбы. Отмечу также, что в Индигирской группе, обладающей обширными оленьими пастбищами, приоритетной задачей станет развитие специализации по разведению оленей. Стратегия станет для нашего университета ориентиром государственной политики в арктической зоне Якутии", – подчеркнул Слепцов.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Общество
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