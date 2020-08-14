В Якутии утвердили стратегию развития арктической зоны республики

ЯКУТСК, 14 авг – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев утвердил стратегию развития арктической зоны республики до 2035 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в правительстве, документ разрабатывался по поручению Николаева с 2018 года для повышения качества жизни якутян, проживающих в арктической зоне, площадь которой занимает более половины всей территории Якутии. В нее входят 13 муниципальных районов, в том числе 4 национальных.
"Подписана стратегия социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2035 года. Церемония подписания прошла сегодня, 14 августа, в селе Оленек Оленекского района... В мероприятии приняли участие глава региона Айсен Николаев, народные депутаты, члены кабмина республики, общественники", - сообщили в пресс-службе.
Арктические районы в стратегии разделены по бассейновому принципу – Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группу улусов. Согласно принятому документу, в арктической зоне республики предстоит модернизация аэропортов, развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по Северному морскому пути, строительство дорог, обеспечение населения доступным интернетом, промышленное освоение на принципах социальной ответственности, возведение социальных и инфраструктурных объектов, сохранение традиционного уклада жизни северян и другое.
"Ещё одно важное направление – реализация научного потенциала. Речь идёт о создании научно-образовательного центра "Север: территория устойчивого развития" и формировании в поселке Тикси международного центра научных исследований на базе ресурсов Академии наук и Якутского научного центра СО РАН для комплексного изучения природной среды в восточном секторе российской Арктики", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что научно-образовательный центр "Север", создаваемый в Якутии, займется, в частности, исследованиями в области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных природно-климатических условиях. Инициаторами создания НОЦ "Север" выступают Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский край совместно с вузами, академическими и отраслевыми научными организациями.
Как считает ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов, принятие стратегии означает, что экономика арктических территорий будет развиваться по новому формату.
"Важным направлением станет реализация научного потенциала, что, в свою очередь, позволит развить многие направления в Арктической зоне. Мы готовим специалистов АПК и поэтому рады, что в Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах будет продвигаться локальный бренд под названием "мраморное мясо" на основе разведения якутского аборигенного скота и якутской породы лошадей, что, безусловно, нам знакомо. В Усть-Янском районе планируется осуществить товарное разведение оленей, реализовать проекты по рыбоводству, глубокой переработке рыбы. Отмечу также, что в Индигирской группе, обладающей обширными оленьими пастбищами, приоритетной задачей станет развитие специализации по разведению оленей. Стратегия станет для нашего университета ориентиром государственной политики в арктической зоне Якутии", – подчеркнул Слепцов.