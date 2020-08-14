Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.
Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.