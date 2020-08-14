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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575782140.html
Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко осудила насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии и призвала к освобождению задержанных, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:18
протесты в белоруссии
штеффен зайберт
евросоюз
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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штеффен зайберт, евросоюз, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире

Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии

13:05 14.08.2020 (обновлено: 13:18 14.08.2020)
705
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко осудила насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии и призвала к освобождению задержанных, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию... Она выражает глубокую скорбь родственникам погибших", - заявил Зайберт, добавив, что Меркель призвала "Белоруссию освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться".

"Тот факт, что фундаментальные права в Белоруссии попираются ногами, совершенно неприемлемо", - подчеркнул представитель правительства, указав, что на сегодняшнем заседании СМИД ЕС, посвященном событиям в Белоруссии, "с нашей точки зрения также должна идти речь о санкциях в отношении тех, кто ответственен за нарушение прав людей".
В пятницу главы МИД ЕС проведут экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и возможные меры в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

Минчане несут цветы к месту гибели участника акции протеста в Минске 10 августа
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

Задержанные в ходе акций протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

Задержанный в ходе акции протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
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