Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии

"Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию... Она выражает глубокую скорбь родственникам погибших", - заявил Зайберт, добавив, что Меркель призвала "Белоруссию освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться".