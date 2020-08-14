Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах

Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске

© AP Photo Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец связал агрессию силовиков в отношении протестующих в Эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец связал агрессию силовиков в отношении протестующих в Белоруссии в первые дни после выборов с приказом сверху или с "идеалогическим зомбированием".

По его словам, для него стала неожиданностью жесткость, которая была проявлена во время разгона первых демонстраций и протестов в Минске , когда были применены чрезвычайно жесткие меры со стороны органов правопорядка.

"Это никто не ожидал, откуда такая жестокость появилась. Мне кажется, здесь есть несколько тому причин. Очевидно, что приказ был такой отдан верховным главнокомандующим. Вторая причина, их (силовиков - ред.), видимо, очень идеологически зомбируют, что это (протестующие - ред.) враги и с ними надо бороться", - сказал он в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

Как сказал Болкунец, еще одна причина может быть связана с социальным положением сотрудников правопорядка.

"Дело в том, что часто эти ребята, которые работают в сфере правопорядка, - они выходцы из деревень или очень маленький районных центров, где нет тоже работы. И когда они попадают в столицу или получают соцобеспечение, квартиру, жилье и наблюдают, например, за музыкантами какими-нибудь, или там "айтишниками" (сотрудниками IT-компаний - ред.), они могут завидовать по-человечески. Вот это раскол и есть", - пояснил он.

Как заявил ранее министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, угрозы в адрес семей силовиков провоцируют ответное насилие как ответную реакцию. Он также сказал, что берет ответственность на себя за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу", и приносит извинения.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.