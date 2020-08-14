Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец оценил идею владельца " Эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец оценил идею владельца " Уралхима " Дмитрия Мазепина о создании в Белоруссии Комитета национального спасения, назвав ее хорошим вариантом мирного разрешения ситуации.

Ранее основной владелец и председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин призвал белорусский бизнес, интеллигенцию и политиков создать Комитет национального спасения, а президента Белоруссии Александра Лукашенко - начать переговоры с протестующими. Бизнесмен пишет от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого он является.

"Вот сегодня блестящее заявление, я считаю, сделал председатель "Уралхима" Дмитрий Мазепин - председатель российско-белорусского делового совета. Он обратился к Лукашенко с просьбой начать переговоры с оппозицией и обратился к белорусской интеллигенции сформировать Комитет национального спасения для того, чтобы начать выход из тяжелейшего политического кризиса", - сказал Болкунец в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

"Это хороший вариант, один из вариантов, сценариев такого мирного разрешения ситуации", - добавил он.

По словам эксперта, какими бы ни были сценарии развития ситуации в Белоруссии, действующий президент страны Александр Лукашенко рано или поздно покинет свой пост. По его мнению, с уходом Лукашенко многие министры сохранят свои посты, так как они являются профессионалами своего дела, вопрос о сломе системы не стоит.

Владелец "Уралхима", который родился в Минске , в своем обращении также призвал руководство Белоруссии прекратить насилие против мирных граждан. Предприниматель добавляет, что российско-белорусский деловой совет готов приложить все усилия, включая возможность стать площадкой для мирного диалога.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками.