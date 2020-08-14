Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии

ВАРШАВА, 14 авг – РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши обратился к правительству страны с просьбой о создании условий для быстрого принятия политических беженцев из Белоруссии

"Сейм Польской республики обращается к польскому правительству для оказания гуманитарной помощи жертвам преследования в Белоруссии, а также создания возможности быстрого принятия политических беженцев из Белоруссии", - говорится в резолюции, которую зачитала спикер сейма Эльжбета Витек.

В своей резолюции сейм "со всей силой осуждает применение властью Александра Лукашенко жестокого насилия и массовых репрессий по отношению к белорусскому обществу, а также фальсификацию результатов выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года".

Согласно документу, сейм "спешит заверить всех белорусов в солидарности и поддержке". Польские парламентарии "решительно добиваются от властей в Минске немедленного освобождения всех арестованных, а также прекращения репрессий, применения силы в отношении общества". Сейм "призывает власти в Минске к немедленному началу мирного диалога с обществом, который является единственным путем для построения успешного будущего Белоруссии".

Депутаты сейма выслушали декларацию стоя. Многие из них держали в руках бело-красно-белые флаги - символ белорусской оппозиции.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.