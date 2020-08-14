МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске

"Вы должны понимать, что находитесь в гуще событий, если в вас будет лететь камень, вас в этот момент никто не защитит, вы можете пострадать. Поэтому и была просьба не стоять в самом пекле. Я говорю, что нужно заботиться о безопасности, коль вы находитесь на несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала пресс-секретарь.