Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575779872.html
МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что ни один случай задержания журналистов в стране во время протестных акций после президентских... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:33
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575772958_0:5:3623:2043_1400x0_80_0_0_770deaca8126517800222f20fdbb2859.jpg
https://ria.ru/20200814/1575773320.html
https://ria.ru/20200814/1575767617.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575772958_0:5:3623:2043_1400x0_80_0_0_770deaca8126517800222f20fdbb2859.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575772958_447:0:3176:2047_1400x0_80_0_0_ad4b32d056947fb945628e9dca44c9e6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575772958_788:0:2835:2047_1400x0_80_0_0_6d174179d0b4ab30ff36386c46f2cb53.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске

12:29 14.08.2020 (обновлено: 12:33 14.08.2020)
395
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что ни один случай задержания журналистов в стране во время протестных акций после президентских выборов не останется без разбирательства.
"Это все не будет оставлено без внимания. Это точно. По каждому человеку будет проведена проверка... Никто (из руководства МВД - ред.) не останется в стороне от обозначенной проблемы", - сказала Чемоданова в пятницу в Минске на встрече с представителями СМИ, когда они подняли вопрос о планах привлечения к ответственности сотрудников милиции, применивших насилие к журналистам.
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
12:12Протесты в Белоруссии
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
Она подчеркнула, что когда от редакций СМИ поступала информация о задержании журналистов, сотрудники пресс-службы МВД реагировали и искали задержанных.
Чемоданова добавила, что освещение протестов "не означает, что надо залезть между двумя сторонами и подставляться".
"Вы должны понимать, что находитесь в гуще событий, если в вас будет лететь камень, вас в этот момент никто не защитит, вы можете пострадать. Поэтому и была просьба не стоять в самом пекле. Я говорю, что нужно заботиться о безопасности, коль вы находитесь на несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала пресс-секретарь.
Она добавила, что МВД не делает разницы между государственными и негосударственными СМИ.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Протесты в Минске
06:18Протесты в Белоруссии
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
1350004
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Светлана Тихановская
Тихановская обратилась к белорусским силовикам
Александр Рудаков
Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
Карьер под Чеховом превратят в зону отдыха после рекультивации
Власти Подмосковья назвали подходящие места для сбора ягод
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Оперный певец Илья Сильчуков
Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко
Сейм Польши в Варшаве
Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия
В ЕС опасаются сближения Белоруссии с Россией, заявил эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
Старт продаж новых iPhone в России
Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Участники акции протеста в Минске
Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у филармонии в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32Уровень безработицы в России немного подрос, заявил Путин
13:28Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
13:26В России предложили ввести 300-рублевую купюру
13:20Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
Лента новостейМолния