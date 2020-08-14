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МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что ни один случай задержания журналистов в стране во время протестных акций после президентских... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:29
2020-08-14T12:33
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 авг - РИА Новости.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии
Ольга Чемоданова заявила, что ни один случай задержания журналистов в стране во время протестных акций после президентских выборов не останется без разбирательства.
"Это все не будет оставлено без внимания. Это точно. По каждому человеку будет проведена проверка... Никто (из руководства МВД - ред.) не останется в стороне от обозначенной проблемы", - сказала Чемоданова в пятницу в Минске
на встрече с представителями СМИ, когда они подняли вопрос о планах привлечения к ответственности сотрудников милиции, применивших насилие к журналистам.
Она подчеркнула, что когда от редакций СМИ поступала информация о задержании журналистов, сотрудники пресс-службы МВД реагировали и искали задержанных.
Чемоданова добавила, что освещение протестов "не означает, что надо залезть между двумя сторонами и подставляться".
"Вы должны понимать, что находитесь в гуще событий, если в вас будет лететь камень, вас в этот момент никто не защитит, вы можете пострадать. Поэтому и была просьба не стоять в самом пекле. Я говорю, что нужно заботиться о безопасности, коль вы находитесь на несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала пресс-секретарь.
Она добавила, что МВД не делает разницы между государственными и негосударственными СМИ.
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