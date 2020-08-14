В Центре Гамалеи прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине

Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург связал публикацию опроса об отношении врачей к российской вакцине от Директор Центра Гамалеисвязал публикацию опроса об отношении врачей к российской вакцине от COVID-19 с борьбой конкурентов за рынок сбыта препарата.

Ранее издание РБК опубликовало данные опроса сервиса "Справочник врача". Согласно исследованию, большинство опрошенных медиков (52 процента от 3040 участников) не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную Центром Гамалеи.

Недоверие к препарату респонденты связали с отсутствием достаточных данных об эффективности вакцины — на это указали 66 процентов участников опроса. Еще 48 процентов опрошенных смутили быстрые сроки создания препарата.

"Нужно посмотреть, кто инвестор этого проекта (который проводил опрос — Прим. ред.). Здесь появляется четко выстроенная цепочка — жесточайшая борьба за рынки сбыта, в любой форме", — сказал Гинцбург РИА Новости.

По оценкам создателей ресурса — компании ООО "Медицинские информационные решения", в мобильном приложении "Справочник врача" зарегистрированы более 420 тысяч медицинских работников.

Ученый также заметил, что к проблеме вакцинации нужно подходить с научной точки зрения, а не с обывательской. По его словам, иммунитет можно получить двумя путями — переболеть или сделать инъекцию.

При этом, если болезнь протекала в легкой форме, иммунитет не вырабатывается. При тяжелой же форме течения коронавируса вероятность летального исхода в десять раз выше, чем при гриппе, а те, кто выздоравливают, часто страдают неврологическими поражениями, предупредил Гинцбург.

"Эту информацию надо доводить до участников опроса и только после этого спрашивать отношение к вакцинации. <...> Люди, по всей видимости, недостаточно информированы о возможных последствиях". Александр Гинцбург директор Центра Гамалеи директор Центра Гамалеи

Российская вакцина от коронавируса

Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ). Вакцина получила название "Спутник V".

По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, производство вакцины уже началось.

Министр также анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Он отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".