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В Центре Гамалеи прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург связал публикацию опроса об отношении врачей к российской вакцине от COVID-19 с борьбой конкурентов за рынок сбыта... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:16
александр гинцбург
здоровье
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
коронавирусы
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Я так полагаю, опрос проводили среди американских врачей. И вот эту анонимную лажу нам скармливают либералы - прозападники. Гениально ;))
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Манипуляторы мнением продолжат им манипулировать, что бы Гинцбург не излагал
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575684063_0:0:2458:1383_1400x0_80_0_0_beff98444ef01fba3efb0cddc01436be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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александр гинцбург, здоровье, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Центре Гамалеи прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине

12:05 14.08.2020 (обновлено: 13:16 14.08.2020)
15019
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург связал публикацию опроса об отношении врачей к российской вакцине от COVID-19 с борьбой конкурентов за рынок сбыта препарата.
Ранее издание РБК опубликовало данные опроса сервиса "Справочник врача". Согласно исследованию, большинство опрошенных медиков (52 процента от 3040 участников) не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную Центром Гамалеи.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Недоверие к препарату респонденты связали с отсутствием достаточных данных об эффективности вакцины — на это указали 66 процентов участников опроса. Еще 48 процентов опрошенных смутили быстрые сроки создания препарата.
"Нужно посмотреть, кто инвестор этого проекта (который проводил опрос — Прим. ред.). Здесь появляется четко выстроенная цепочка — жесточайшая борьба за рынки сбыта, в любой форме", — сказал Гинцбург РИА Новости.
По оценкам создателей ресурса — компании ООО "Медицинские информационные решения", в мобильном приложении "Справочник врача" зарегистрированы более 420 тысяч медицинских работников.
Ученый также заметил, что к проблеме вакцинации нужно подходить с научной точки зрения, а не с обывательской. По его словам, иммунитет можно получить двумя путями — переболеть или сделать инъекцию.
При этом, если болезнь протекала в легкой форме, иммунитет не вырабатывается. При тяжелой же форме течения коронавируса вероятность летального исхода в десять раз выше, чем при гриппе, а те, кто выздоравливают, часто страдают неврологическими поражениями, предупредил Гинцбург.

"Эту информацию надо доводить до участников опроса и только после этого спрашивать отношение к вакцинации. <...> Люди, по всей видимости, недостаточно информированы о возможных последствиях".

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Александр Гинцбург
директор Центра Гамалеи

Российская вакцина от коронавируса

Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Вакцина получила название "Спутник V".
По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.
По словам главы ведомства Михаила Мурашко, производство вакцины уже началось.
Министр также анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Он отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
177640126
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГинцбургЗдоровьеВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ им. ГамалеиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Я так полагаю, опрос проводили среди американских врачей. И вот эту анонимную лажу нам скармливают либералы - прозападники. Гениально ;))
14 августа, 12:24
Jora J
46310013
Манипуляторы мнением продолжат им манипулировать, что бы Гинцбург не излагал
14 августа, 12:17
Сава Нургалиев
3610007
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