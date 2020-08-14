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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575777538.html
Тихановская выступила с новым обращением
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:28
александр лукашенко
светлана тихановская
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575701664.html
Она молодец. Её шантажировали, ей угрожали. Этот незаконный режим, искалечивший сотни людей ни за что, и который 80% белоруссов не поддерживает, не должен существовать.
324
А чего не 120
228
146
белоруссия
РИА Новости
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
2020-08-14T12:02
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РИА Новости
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353
60
александр лукашенко, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская выступила с новым обращением

12:02 14.08.2020 (обновлено: 13:28 14.08.2020)
26949
МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение.
По ее словам, сторонников перемен — большинство и они сделали невозможное.

"Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%", — сказала Тихановская.

Кандидат отметила, что защищать выбор народа можно только законными и ненасильственными способами, и указала на то, что сейчас на улицах белорусских городов происходит кровавая бойня.
"Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное", — подчеркнула она.
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Тихановская призвала власть прекратить произвол и пойти на диалог. Для этого она попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать мирные массовые собрания.
В конце речи политик еще раз заявила о "невоинственности" демонстрантов и поблагодарила тех силовиков, которые отказались выполнять "преступные приказы", а также объявившие забастовку предприятия.
"Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны", — заключила она.
Ссылка под обращением ведет на страницу, озаглавленную "Я голосовал за Светлану Тихановскую и требую справедливых результатов выборов".
В петиции содержатся два требования. Первое - "в рамках полномочий Центральной избирательной комиссии провести повторный пересчет голосов с допуском независимых наблюдателей", второе - "в рамках полномочий органов прокуратуры провести проверку соблюдения законодательства при проведении выборов президента Республики Беларусь на предмет фальсификаций".
При этом нужно указать свои ФИО, регион, прописку.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии

Выборы в Белоруссии

В воскресенье в республике прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,08 процента). Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. В ее штабе заявили, что не признают результаты.
Во вторник стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова прокомментировала РИА Новости, что выбора не было, это "организовали" белорусские власти. По ее словам, политик покинула страну с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая до этого содержалась в СИЗО, но в "заложниках продолжает находиться часть команды Светланы".
В тот же день по Сети разошлись два видеообращения Тихановской. В первом она призывает соотечественников беречь себя, а также подчеркивает, что дети — это самое важное в жизни. Во втором, по мнению ее соратников, записанном под давлением в здании ЦИК, просит белорусов не выходить на митинги.
Светлана Тихановская
12 августа, 17:10Протесты в Белоруссии
В МИД Литвы рассказали о поставленном перед Тихановской выборе

Акции протеста

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны начались несанкционированные акции протеста, которые продолжаются уже пятые сутки: граждане недовольны организацией и итогами голосования.
Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Около семи тысяч человек задержали, а вечером в четверг их начали выпускать из изоляторов. Освободившиеся заявляют о побоях и издевательствах со стороны силовиков.
Накануне работники завода БелАЗ в Жодино выступили с призывом провести национальную забастовку. На протесты также вышли сотрудники "Гродно-Азот" и жлобинского БМЗ.
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

Минчане несут цветы к месту гибели участника акции протеста в Минске 10 августа
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

Задержанные в ходе акций протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

Задержанный в ходе акции протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
314779692465
Обсудить 146
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Она молодец. Её шантажировали, ей угрожали. Этот незаконный режим, искалечивший сотни людей ни за что, и который 80% белоруссов не поддерживает, не должен существовать.
14 августа, 12:11
Аристотель Аваносов
1274100190
А чего не 120
14 августа, 12:04
ASAlex Smolov
1471700260
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