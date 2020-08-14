Тихановская выступила с новым обращением

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение

По ее словам, сторонников перемен — большинство и они сделали невозможное.

"Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%", — сказала Тихановская.

Кандидат отметила, что защищать выбор народа можно только законными и ненасильственными способами, и указала на то, что сейчас на улицах белорусских городов происходит кровавая бойня.

"Я с болью смотрю на то, что происходит в нашей стране в последние дни. Для меня и, я уверена, для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное", — подчеркнула она.

Тихановская призвала власть прекратить произвол и пойти на диалог. Для этого она попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать мирные массовые собрания.

В конце речи политик еще раз заявила о "невоинственности" демонстрантов и поблагодарила тех силовиков, которые отказались выполнять "преступные приказы", а также объявившие забастовку предприятия.

"Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны", — заключила она.

Ссылка под обращением ведет на страницу, озаглавленную "Я голосовал за Светлану Тихановскую и требую справедливых результатов выборов".

В петиции содержатся два требования. Первое - "в рамках полномочий Центральной избирательной комиссии провести повторный пересчет голосов с допуском независимых наблюдателей", второе - "в рамках полномочий органов прокуратуры провести проверку соблюдения законодательства при проведении выборов президента Республики Беларусь на предмет фальсификаций".

При этом нужно указать свои ФИО, регион, прописку.

Выборы в Белоруссии

В воскресенье в республике прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,08 процента). Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. В ее штабе заявили, что не признают результаты.

Во вторник стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова прокомментировала РИА Новости, что выбора не было, это "организовали" белорусские власти. По ее словам, политик покинула страну с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая до этого содержалась в СИЗО, но в "заложниках продолжает находиться часть команды Светланы".

В тот же день по Сети разошлись два видеообращения Тихановской. В первом она призывает соотечественников беречь себя, а также подчеркивает, что дети — это самое важное в жизни. Во втором, по мнению ее соратников, записанном под давлением в здании ЦИК, просит белорусов не выходить на митинги.

Акции протеста

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны начались несанкционированные акции протеста, которые продолжаются уже пятые сутки: граждане недовольны организацией и итогами голосования.

Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Около семи тысяч человек задержали, а вечером в четверг их начали выпускать из изоляторов. Освободившиеся заявляют о побоях и издевательствах со стороны силовиков.