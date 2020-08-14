Тихановская выступила с новым обращением

Тихановская призвала власть прекратить произвол и пойти на диалог. Для этого она попросила мэров городов 15 и 16 августа организовать мирные массовые собрания.
В конце речи политик еще раз заявила о "невоинственности" демонстрантов и поблагодарила тех силовиков, которые отказались выполнять "преступные приказы", а также объявившие забастовку предприятия.
"Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны", — заключила она.
Ссылка под обращением ведет на страницу, озаглавленную "Я голосовал за Светлану Тихановскую и требую справедливых результатов выборов".
В петиции содержатся два требования. Первое - "в рамках полномочий Центральной избирательной комиссии провести повторный пересчет голосов с допуском независимых наблюдателей", второе - "в рамках полномочий органов прокуратуры провести проверку соблюдения законодательства при проведении выборов президента Республики Беларусь на предмет фальсификаций".
При этом нужно указать свои ФИО, регион, прописку.
В воскресенье в республике прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,08 процента). Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. В ее штабе заявили, что не признают результаты.
Во вторник стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова прокомментировала РИА Новости, что выбора не было, это "организовали" белорусские власти. По ее словам, политик покинула страну с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая до этого содержалась в СИЗО, но в "заложниках продолжает находиться часть команды Светланы".
В тот же день по Сети разошлись два видеообращения Тихановской. В первом она призывает соотечественников беречь себя, а также подчеркивает, что дети — это самое важное в жизни. Во втором, по мнению ее соратников, записанном под давлением в здании ЦИК, просит белорусов не выходить на митинги.
После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны начались несанкционированные акции протеста, которые продолжаются уже пятые сутки: граждане недовольны организацией и итогами голосования.
Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяли водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Около семи тысяч человек задержали, а вечером в четверг их начали выпускать из изоляторов. Освободившиеся заявляют о побоях и издевательствах со стороны силовиков.
Накануне работники завода БелАЗ в Жодино выступили с призывом провести национальную забастовку. На протесты также вышли сотрудники "Гродно-Азот" и жлобинского БМЗ.
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