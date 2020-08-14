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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200814/1575775122.html
Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы
Силовики с “российскими опознавательными знаками” и DDOS-атаки из-за рубежа: разбираем фейки об иностранном вмешательстве в протесты в Минске. Правда ли, что Mail.ru ведёт переговоры с Павлом Дуровым о покупке Telegram? Говорит ли пробка на Крымском мосту о том, что курорты на полуострове больше не популярны? Инсульт Ефремова - актёрская игра?
2020-08-14T12:59
не верю!
подкаст
александр лукашенко
павел дуров
минск
белоруссия
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Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы
Силовики с “российскими опознавательными знаками” и DDOS-атаки из-за рубежа: разбираем фейки об иностранном вмешательстве в протесты в Минске. Правда ли, что Mail.ru ведёт переговоры с Павлом Дуровым о покупке Telegram? Говорит ли пробка на Крымском мосту о том, что курорты на полуострове больше не популярны? Инсульт Ефремова - актёрская игра?
минск
белоруссия
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575781802_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_11dad22affd316ac1e363b7e1a4edb38.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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аудио, подкаст, александр лукашенко, павел дуров, минск, белоруссия

Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы

12:00 14.08.2020 (обновлено: 12:59 14.08.2020)
834
Не верю!
Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы
12:00
Силовики с “российскими опознавательными знаками” и DDOS-атаки из-за рубежа: разбираем фейки об иностранном вмешательстве в протесты в Минске. Правда ли, что Mail.ru ведёт переговоры с Павлом Дуровым о покупке Telegram? Говорит ли пробка на Крымском мосту о том, что курорты на полуострове больше не популярны? Инсульт Ефремова - актёрская игра?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
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19:30 Правда ли, что в России нашествие тропических постельных клопов?
22:16 “Хитрый адвокатский план”: был ли на самом деле инсульт у Михаила Ефремова?
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Гости эпизода: Андрей Ставицкий, Антон Меркуров, Кирилл Сергеев, Илья Новокрещенов, Екатерина Колесникова, Всеволод Луховицкий, Наталья Пархоменко, Михаил Алексеев, Евгений Широков
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Не верю!ПодкастАлександр ЛукашенкоПавел ДуровМинскБелоруссия
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