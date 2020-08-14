При раскопках в Кремле нашли следы "политической элиты" XIV-XV веков

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Специалисты Института археологии Специалисты Института археологии Российской академии наук , возобновившие раскопки на территории Кремля, обнаружили там различные предметы, в XV-XIV годах принадлежавшие знати высокого ранга, сообщила пресс-служба института.

Институт археологии в мае 2019 года начал раскопки в Большом Кремлевском сквере. Цель работ - изучение культурных напластований в этом месте. Главный научный результат, полученный в минувшем году, - открытие остатков здания Приказов, органов центрального управления Русского государства XVI - XVII веков. Предварительные результаты раскопок летом 2019 года были показаны президенту России Владимиру Путину

"В июле 2020 года Институт археологии РАН возобновил раскопки в Московском Кремле в Большом Кремлевском сквере, начатые в прошлом году... Программа работ 2020 года предполагает продолжение изучения здания Новых Приказов и продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев", - говорится в сообщении.

За полтора месяца раскопок в этом году получены научные результаты, "существенные для прояснения истории заселения Кремлевского холма и культуры Московской Руси", отмечает пресс-служба Института археологии.

Среди новых находок - уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Она включает около 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров (в том числе западноевропейскую), стиль для письма на бересте и воске редкой формы.

"Некоторые предметы, в том числе крест-энколпион с рельефным изображением Распятия и накладка с остатками золотой плакировки с изображением дракона золотоордынского происхождения, выделяются высоким художественным качеством. Эти находки характеризуют своеобразный культурный уклад Москвы XIV-XV веков и присутствие в Кремле в это время знати высокого ранга", - отмечается в сообщении.