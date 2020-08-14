Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп

Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Петербургский Эрмитаж возобновляет работу с клиентами туроператоров – организованными туристическими группами, Петербургский Эрмитаж возобновляет работу с клиентами туроператоров – организованными туристическими группами, сообщает АТОР.

С двенадцатого августа музей разрешил прием небольших групп иностранцев, а с 15 августа – и организованных российских туристов.

Планируется, что в день будут пускать три группы по пять человек. Туроператоры надеются, что другие музеи последуют примеру Эрмитажа.

Эксперты отмечают, что обычно туристическая группа состоит из 20 человек. Нынешние требования делают любую экскурсию фактически индивидуальной.