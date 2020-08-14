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Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
Петербургский Эрмитаж возобновляет работу с клиентами туроператоров – организованными туристическими группами, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:51
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новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, эрмитаж (музей)

Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп

13:28 14.08.2020 (обновлено: 13:51 14.08.2020)
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© РИА Новости / Руслан Шамуков / Перейти в фотобанкПрогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Руслан Шамуков
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Петербургский Эрмитаж возобновляет работу с клиентами туроператоров – организованными туристическими группами, сообщает АТОР.
С двенадцатого августа музей разрешил прием небольших групп иностранцев, а с 15 августа – и организованных российских туристов.
Планируется, что в день будут пускать три группы по пять человек. Туроператоры надеются, что другие музеи последуют примеру Эрмитажа.
Эксперты отмечают, что обычно туристическая группа состоит из 20 человек. Нынешние требования делают любую экскурсию фактически индивидуальной.
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"Остальные государственные музеи по-прежнему не работают с туроператорами. Эрмитаж возобновляет работу с группами посетителей первым, и мы надеемся, что это задаст позитивную тенденцию и, возможно, заставит Роспотребнадзор пересмотреть свою позицию относительно посещения музеев организованными путешественниками", - говорит представитель крупной туркомпании.
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