https://ria.ru/20200814/1575773802.html
Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
Петербургский Эрмитаж возобновляет работу с клиентами туроператоров – организованными туристическими группами, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:28
2020-08-14T13:51
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
эрмитаж (музей)
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https://ria.ru/20200715/1574342332.html
https://ria.ru/20200814/1575702021.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147975/83/1479758341_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_214efeb79c715d1fbeff8e6f435cdf34.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, эрмитаж (музей)