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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число выявленных за сутки случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 688, Санкт-Петербурге - 159, Подмосковье - 156, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество

В Москве выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом

10:34 14.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Наибольшее число выявленных за сутки случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 688, Санкт-Петербурге - 159, Подмосковье - 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 688, 2. Санкт-Петербург - 159, 3. Московская область - 156", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне и Севастополе - по семь, а также в Еврейской автономной области - три.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
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