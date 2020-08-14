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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575771458.html
В Минске начали собираться протестующие
Участники акции против действий милиции на протестах в Минске собираются у станции метро "Пушкинская", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:16
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575716780.html
Террорист-бомбомет с негативным прошлым и кривыми руками чуть ли не в ранге святого. Сам себя подорвал, пытаясь подорвать правоохранителей, и мученик. Раньше таких по-другому называли.
93
Вроде, рабочий день... Откуда столько бездельников? :-о
72
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
александр лукашенко, минск, в мире

В Минске начали собираться протестующие

10:22 14.08.2020 (обновлено: 12:16 14.08.2020)
4073
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Участники акции против действий милиции на протестах в Минске собираются у станции метро "Пушкинская", передает корреспондент РИА Новости.
Утром в пятницу вдоль улицы Притыцкого выстроились несколько десятков человек, как и в прошлые дни многие из них одеты в белое, держат в руках цветы, проезжающие автомобили поддерживают собравшихся гудками.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск
12 августа, 22:29Протесты в Белоруссии
В Минске объяснили применение помповых ружей на акции протеста
Некоторые водители подвозят демонстрантам воду и сок, те в ответ благодарят и аплодируют. Со вчерашнего вечера лежат цветы на стихийном мемориале в память о погибшем неподалёку активисте. Демонстранты спорят с работниками метрополитена, которые намереваются убрать прилегающую территорию, отмечая, что цветы никому не мешают, служащие подземки в ответ заверяют, что лишь выполняют свою работу, но стихийный мемориал пока не трогают.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками.
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Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

Минчане несут цветы к месту гибели участника акции протеста в Минске 10 августа
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

Задержанные в ходе акций протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

Задержанный в ходе акции протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Террорист-бомбомет с негативным прошлым и кривыми руками чуть ли не в ранге святого. Сам себя подорвал, пытаясь подорвать правоохранителей, и мученик. Раньше таких по-другому называли.
14 августа, 10:33
И Иван Безымянный
8400009
Вроде, рабочий день... Откуда столько бездельников? :-о
14 августа, 10:27
Владислав Леончук
59000013
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