В Минске начали собираться протестующие

Утром в пятницу вдоль улицы Притыцкого выстроились несколько десятков человек, как и в прошлые дни многие из них одеты в белое, держат в руках цветы, проезжающие автомобили поддерживают собравшихся гудками.

Некоторые водители подвозят демонстрантам воду и сок, те в ответ благодарят и аплодируют. Со вчерашнего вечера лежат цветы на стихийном мемориале в память о погибшем неподалёку активисте. Демонстранты спорят с работниками метрополитена, которые намереваются убрать прилегающую территорию, отмечая, что цветы никому не мешают, служащие подземки в ответ заверяют, что лишь выполняют свою работу, но стихийный мемориал пока не трогают.