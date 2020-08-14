https://ria.ru/20200814/1575770194.html
В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от COVID-19 за рубежом
Запросов из-за рубежа на приобретение новой российской вакцины от коронавируса очень много, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T09:38
2020-08-14T10:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200814/1575766973.html
Отец Онуфрий
...вчера на ток шоу, шумер очень громко кричал, что русская вакцина плохая, не проверенная, не пригодная и вообще не демократичная для истинных европейских граждан..Он очень шумел, но понравился ответ ведущего..Вы, успокойтесь, чего кричите, вам ни кто ее не предлагает покупать и не продает)))..это как глядеть через витрину на шоколад и говорить, что он горький..)))
86
На Калине
Странам, которые ввели санкции против нас, продавать по 50 тысяч долларов за штуку. Пойдёт в счёт компенсации убытков
56
22
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости.
Запросов из-за рубежа на приобретение новой российской вакцины от коронавируса очень много, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
.
"Мы пока ничего не продаем. <...> В первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка", — добавил он.
По словам министра, сначала препарат необходимо предоставить тем, кто работает с заболевшими COVID-19 и людьми из групп риска.
"Первую вакцину получат в этом месяце. Планируем отправить во все регионы, чтобы люди увидели. Производство уже началось", — подчеркнул Мурашко.
Он также сообщил, что сам планирует сделать прививку.
Ранее министр анонсировал
публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Он отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
Российская вакцина от коронавируса
Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ
), который вместе с партнерами инвестировал четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".
По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.