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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575770194.html
В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от COVID-19 за рубежом
Запросов из-за рубежа на приобретение новой российской вакцины от коронавируса очень много, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:30
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200814/1575766973.html
...вчера на ток шоу, шумер очень громко кричал, что русская вакцина плохая, не проверенная, не пригодная и вообще не демократичная для истинных европейских граждан..Он очень шумел, но понравился ответ ведущего..Вы, успокойтесь, чего кричите, вам ни кто ее не предлагает покупать и не продает)))..это как глядеть через витрину на шоколад и говорить, что он горький..)))
86
Странам, которые ввели санкции против нас, продавать по 50 тысяч долларов за штуку. Пойдёт в счёт компенсации убытков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575770559_0:326:3062:2048_1400x0_80_0_0_d599420340efe66b2f34c8d37c6d68c3.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от COVID-19 за рубежом

09:38 14.08.2020 (обновлено: 10:30 14.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Московской области
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Запросов из-за рубежа на приобретение новой российской вакцины от коронавируса очень много, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы пока ничего не продаем. <...> В первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка", — добавил он.

По словам министра, сначала препарат необходимо предоставить тем, кто работает с заболевшими COVID-19 и людьми из групп риска.
"Первую вакцину получат в этом месяце. Планируем отправить во все регионы, чтобы люди увидели. Производство уже началось", — подчеркнул Мурашко.
Он также сообщил, что сам планирует сделать прививку.
Ранее министр анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Он отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".
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Российская вакцина от коронавируса

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который вместе с партнерами инвестировал четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".
По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3051063120
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
...вчера на ток шоу, шумер очень громко кричал, что русская вакцина плохая, не проверенная, не пригодная и вообще не демократичная для истинных европейских граждан..Он очень шумел, но понравился ответ ведущего..Вы, успокойтесь, чего кричите, вам ни кто ее не предлагает покупать и не продает)))..это как глядеть через витрину на шоколад и говорить, что он горький..)))
14 августа, 09:52
Отец Онуфрий
7553003
Странам, которые ввели санкции против нас, продавать по 50 тысяч долларов за штуку. Пойдёт в счёт компенсации убытков
14 августа, 09:59
На Калине
4950002
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