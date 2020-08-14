В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от COVID-19 за рубежом

Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Московской области

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — РИА Новости. Запросов из-за рубежа на приобретение новой российской вакцины от коронавируса очень много, заявил глава Минздрава Запросов из-за рубежа на приобретение новой российской вакцины от коронавируса очень много, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко

"Мы пока ничего не продаем. <...> В первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка", — добавил он.

По словам министра, сначала препарат необходимо предоставить тем, кто работает с заболевшими COVID-19 и людьми из групп риска.

"Первую вакцину получат в этом месяце. Планируем отправить во все регионы, чтобы люди увидели. Производство уже началось", — подчеркнул Мурашко.

Он также сообщил, что сам планирует сделать прививку.

Ранее министр анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Он отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".

Российская вакцина от коронавируса

Во вторник Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ), который вместе с партнерами инвестировал четыре миллиарда рублей в его производство. Вакцина получила название "Спутник V".

По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.