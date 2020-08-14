https://ria.ru/20200814/1575767366.html
Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой в летнее время года. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T05:24
2020-08-14T12:45
россия
михаил колодочкин
авто
за рулем
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Andrey Bobrov
Вот этим эксперт меня озадачил. Эксперт ли это? : "Преуспевающему человеку мотор греть не нужно ни зимой, ни летом: через пару лет он все равно будет ездить на новой машине. В каком состоянии его автомобиль достанется следующему пользователю, ему безразлично. А вот тем, кто не привык к частой смене автомобиля, есть смысл задуматься", - заключил Колодочкин.
29
Брат Ли
У меня в книжке от производителя написано что нужно греть нужно только в мороз не более 20 сек. И все знают, что при движении машина прогревается быстрее, т.е. быстрее входит в рабочие диапазоны и износ меньше. да газовать не надо, но и стаять греть на 2000 оборотов это как минимум глупо!
21
20
россия
РИА Новости
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, михаил колодочкин, авто, за рулем
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Эксперт журнала "За рулем
" Михаил Колодочкин рассказал
, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой в летнее время года.
По словам эксперта, делать это необходимо, ограничившись одной минутой. При этом после начала движения не следует "резвиться" в течение еще нескольких минут.
Как отметил Колодочкин, все инженеры, включая иностранных, на его вопросы о необходимости прогрева мотора неизменно отвечали утвердительно.
Он пояснил, что даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, поэтому тепловые зазоры, присутствующие в двигателе, достигнут оптимальной величины не сразу. Это приводит к ускоренному износу сопрягаемых деталей: поршневых колец, зеркала цилиндров и так далее.
Кроме того, вязкость любого моторного масла при 20 градусах намного выше, чем при рабочей температуре двигателя, из-за чего скорость его поступления ко всем парам трения снижается, отметил он.
"Преуспевающему человеку мотор греть не нужно ни зимой, ни летом: через пару лет он все равно будет ездить на новой машине. В каком состоянии его автомобиль достанется следующему пользователю, ему безразлично. А вот тем, кто не привык к частой смене автомобиля, есть смысл задуматься", — заключил Колодочкин.