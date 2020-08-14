Власти Бельгии запретили однодневный пляжный туризм

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Бельгии мэры нескольких курортных городов приняли решение о запрете однодневного пляжного туризма после того, как из-за жаркой погоды к морю приехали тысячи отдыхающих, не соблюдающих социальную дистанцию, В Бельгии мэры нескольких курортных городов приняли решение о запрете однодневного пляжного туризма после того, как из-за жаркой погоды к морю приехали тысячи отдыхающих, не соблюдающих социальную дистанцию, сообщает Euronews.

Полицейские пытались предупредить граждан об угрозе заражения COVID-19, но они ответили потасовками.

Стражам правопорядка пришлось вызвать на помощь подкрепление.

В итоге муниципалитет запретил поездам останавливаться в городках в период с девяти до 16 часов. Именно в это время приезжали гости, отправляющиеся на пляж.

The coronavirus and a heat wave are weighing heavily on Belgium, where bans on visitors from urban areas following a beach brawl have highlighted racial and economic inequality. https://t.co/JvRpcXOu9N — AP Europe (@AP_Europe) August 12, 2020

Решение властей возмутило туристов. Ведь оно лишает многих бельгийцев возможности купаться, если они живут далеко от моря.