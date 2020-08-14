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Власти Бельгии запретили однодневный пляжный туризм
В Бельгии мэры нескольких курортных городов приняли решение о запрете однодневного пляжного туризма после того, как из-за жаркой погоды к морю приехали тысячи... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T19:43
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, бельгия

Власти Бельгии запретили однодневный пляжный туризм

19:43 14.08.2020
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CC BY-SA 2.0 / Eduard Marmet / Entrance to the beach in Knokke-HeistПляж в Кнокке-Хейсте
Пляж в Кнокке-Хейсте
CC BY-SA 2.0 / Eduard Marmet / Entrance to the beach in Knokke-Heist
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Бельгии мэры нескольких курортных городов приняли решение о запрете однодневного пляжного туризма после того, как из-за жаркой погоды к морю приехали тысячи отдыхающих, не соблюдающих социальную дистанцию, сообщает Euronews.
Полицейские пытались предупредить граждан об угрозе заражения COVID-19, но они ответили потасовками.
Стражам правопорядка пришлось вызвать на помощь подкрепление.
В итоге муниципалитет запретил поездам останавливаться в городках в период с девяти до 16 часов. Именно в это время приезжали гости, отправляющиеся на пляж.
Решение властей возмутило туристов. Ведь оно лишает многих бельгийцев возможности купаться, если они живут далеко от моря.
Но Леопольд Липпенс, мэр курорта Кнокке-Хейст, подчеркнул, что тем, кто не соблюдает правила безопасности на пляжах, здесь нет места.
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