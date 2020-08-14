https://ria.ru/20200814/1575765814.html
Всех задержанных на протестах в Минске выпустят из изолятора к утру
Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T01:33
2020-08-14T12:17
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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Почрямба Печтольда
Надеюсь все причастные понесут заслуженное наказание. От тех кто отдавал преступные приказы, до тех кто их исполнял наплевав на присягу и собственное достоинство. Всех тех, кто совершал подлоги на выборах, председателей комиссий.
1202
Иван Грозный
Где заявление Бацьки -я ухожу?
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140
минск
белоруссия
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Всех задержанных во время акций протеста в
Минске
выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik
Беларусь
со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
Задержанных на протестах в Минске ранее начали отпускать из изолятора на улице Окрестина. Некоторые освобожденные рассказали об избиениях и издевательствах со стороны силовиков. Возле изолятора собрались не меньше двух сотен человек.
В четверг президент Белоруссии
Александр Лукашенко
поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни".
Протесты после выборов
В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов.Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >> Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных © Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
1
из 12
Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
2
из 12
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
3
из 12
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
4
из 12
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
5
из 12
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
6
из 12
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
7
из 12
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
8
из 12
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
9
из 12
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.
10
из 12
Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
11
из 12
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.
12
из 12
Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.
1
из 12
Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.
2
из 12
Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".
3
из 12
Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.
4
из 12
На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.
5
из 12
Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".
6
из 12
Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.
7
из 12
Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.
8
из 12
"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.
9
из 12
В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.
10
из 12
Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.
11
из 12
Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.
12
из 12
Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.