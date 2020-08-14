Задержанных на протестах в Минске начали освобождать

МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Задержанных на протестах в Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина, передает корреспондент РИА Новости.

Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни". Как сообщила спикер Совета Республики Наталья Кочанова , к вечеру четверга отпущены более тысячи человек "под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях". Ранее президент Белоруссиипоручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни". Как сообщила спикер Совета Республики, к вечеру четверга отпущены более тысячи человек "под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях".

Людей выводят небольшими группами. Среди них есть девушки, многие плачут. К изолятору прибывают водители, которые предлагают вышедшим довезти их до дома.

Возле изолятора собрались не меньше двух сотен человек, в толпе раздают воду, предлагают зарядить телефоны. Большая группа ожидающих приехала, чтобы помочь освобожденным добраться до дома, машин для развоза настолько много, что они не умещаются на обочине и выстраиваются в два ряда.Когда из-за забора раздаются глухие звуки ударов или громкие крики, толпа замирает, прислушиваясь.

Некоторых людей увозит скорая помощь. Среди встречающих говорят, что отдельных задержанных так сильно избили, что они не могут сами ходить. Выходящих перестали встречать аплодисментами: освобожденные говорят, что на овации за стенами изолятора реагировали побоями.

"Кровь стынет в жилах"

Одна из освобожденных врач скорой помощи Анастасия сообщила, что была задержана на акции медиков. По словам женщины, при задержании на нее направляли оружие. Она также рассказала, что в изоляторе часто слышала крики избиваемых. "Кровь стыла в венах от того, что мы слышали", - добавила Анастасия.

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Другой освобожденный молодой человек рассказал, что был приговорен к суткам административного ареста. У него разбита губа и ссадины на пальцах. "В ИВС не били, били только омоновцы", - признался он.

Протесты после выборов

В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов.

Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования.

Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.