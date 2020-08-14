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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575764991.html
Задержанных на протестах в Минске начали освобождать
Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:18
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Надоть было каждому на лбу зеленкой написать - "участник несанкционированного мероприятия". Зеленка она безвредная, но сразу не смывается, это вынудит протестунов несколько дней дома посидеть.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стоим на коленях и возле головы автомат - врач рассказала о задержании во время акции медиков в Минске
Минск. Одна из освобожденных - врач скорой помощи Анастасия. Девушка рассказывает, как ее задержали на акции медиков, приставив к голове автомат - и как она слышала по ночам в изоляторе, как избивают парней.
2020-08-14T00:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
минск, белоруссия, в мире

Задержанных на протестах в Минске начали освобождать

00:17 14.08.2020 (обновлено: 12:18 14.08.2020)
5703
© Sputnik / Перейти в фотобанкПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik
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МИНСК, 14 авг – РИА Новости. Задержанных на протестах в Минске начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни". Как сообщила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, к вечеру четверга отпущены более тысячи человек "под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях".
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Вчера, 21:54Протесты в Белоруссии
Милиция стянула силы к стеле в центре Минска
Людей выводят небольшими группами. Среди них есть девушки, многие плачут. К изолятору прибывают водители, которые предлагают вышедшим довезти их до дома.
Возле изолятора собрались не меньше двух сотен человек, в толпе раздают воду, предлагают зарядить телефоны. Большая группа ожидающих приехала, чтобы помочь освобожденным добраться до дома, машин для развоза настолько много, что они не умещаются на обочине и выстраиваются в два ряда.Когда из-за забора раздаются глухие звуки ударов или громкие крики, толпа замирает, прислушиваясь.
Протесты в Минске: "цепочки солидарности" и освобождение заключенных
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

Минчане несут цветы к месту гибели участника акции протеста в Минске 10 августа
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

Задержанные в ходе акций протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

Задержанный в ходе акции протеста после освобождения из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Тысячи жителей Минска вышли в четверг на митинги в поддержку пострадавших и задержанных в дни протестов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

Одна из самых многочисленных акций против жестких действий силовиков прошла возле станции метро "Пушкинская".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 12

Собравшиеся держали в руках цветы, воздушные шары, плакаты, фонарики и оппозиционные бело-красно-белые флаги.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 12

На улицы вышли люди разного возраста, некоторые — с детьми.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Протестующие против насилия выстраивались вдоль дорог и размахивали руками, демонстрируя знак "Победа".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 12

Проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 12

Место гибели протестующего в Минске стало негласным мемориалом для горожан. Сюда несут цветы и мягкие игрушки.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

"Цепочки солидарности" выстраивались практически по всему городу.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

В ночь на пятницу задержанных во время протестов начали отпускать из изолятора временного содержания на улице Окрестина.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Возле изолятора собрались не меньше двухсот человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Людей выводили из изолятора небольшими группами, некоторых увозила скорая помощь.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Освобожденные не сдерживали слез, увидев близких.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Некоторых людей увозит скорая помощь. Среди встречающих говорят, что отдельных задержанных так сильно избили, что они не могут сами ходить. Выходящих перестали встречать аплодисментами: освобожденные говорят, что на овации за стенами изолятора реагировали побоями.

"Кровь стынет в жилах"

Одна из освобожденных врач скорой помощи Анастасия сообщила, что была задержана на акции медиков. По словам женщины, при задержании на нее направляли оружие. Она также рассказала, что в изоляторе часто слышала крики избиваемых. "Кровь стыла в венах от того, что мы слышали", - добавила Анастасия.
Другой освобожденный молодой человек рассказал, что был приговорен к суткам административного ареста. У него разбита губа и ссадины на пальцах. "В ИВС не били, били только омоновцы", - признался он.

Протесты после выборов

В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов.
Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования.
Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.
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Популярные комментарии
Надоть было каждому на лбу зеленкой написать - "участник несанкционированного мероприятия". Зеленка она безвредная, но сразу не смывается, это вынудит протестунов несколько дней дома посидеть.
14 августа, 00:23
Нефертити Васильевна Фишман
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