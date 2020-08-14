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https://ria.ru/20200814/1575745654.html
Работы участников премии "Инновация-2020" можно будет увидеть в Арсенале
Восемь персональных выставок современных художников представят в рамках выставочной программы конкурса "Инновация-2020", которая откроется для посетителей 23... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T04:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости культуры, выставки, музеи, нижний новгород

Работы участников премии "Инновация-2020" можно будет увидеть в Арсенале

04:38 14.08.2020
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© РИА Новости / Анна КочароваВыставка номинантов на премию "Инновация" в нижегородском Арсенале
Выставка номинантов на премию Инновация в нижегородском Арсенале
© РИА Новости / Анна Кочарова
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восемь персональных выставок современных художников представят в рамках выставочной программы конкурса "Инновация-2020", которая откроется для посетителей 23 августа в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГМИИ имени Пушкина в четверг.
По данным музея, "23 августа 2020 года в Арсенале начинает работать выставочная программа "Инновация-2020", приуроченная к вручению одноименной премии".
"В этом году премия "Инновация" отмечает 15-летие … Выставочная программа "Инновация-2020" занимает все 2000 м² экспозиционной площади Арсенала и включает восемь персональных выставок художников, чьи работы представлены в номинациях "Художник года" и "Новая генерация", - говорится в сообщении пресс-службы.
Среди участников - Иван Горшков с масштабной инсталляцией "Фонтан всего", в которой авторские скульптуры соединены с бытовыми предметами, Данини с инсталляцией "Диск (D:)", посвященной эстетике 1990-м годов, Владимир Козин и его избранные произведения проекта "Почувствуй себя птицей" и Иван Чемакин с инсталляцией "ДОБ-2 – Добыча Обезьян" о детских воспоминаниях художника.
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На персональной выставке также представит свои работы, созданные совместно с жителями и сотрудниками домов престарелых, Екатерина Муромцева. Дмитрий Морозов представит три инсталляции под общим названием "Интерфейс происходящего", созданные на стыке науки, звукового и визуального искусства. Проект Павла Отдельнова "Промзона" расскажет с помощью живописи, фильмов, текстов и найденных объектов историю города Дзержинска. В выставочном пространстве Анастасии Потемкиной можно будет увидеть графику, объекты и видео, образующие инсталляцию "Когда цветы не отбрасывают тени" об отношениях человека и природы.
"Одной из главных задач конкурса "Инновация" и всего ГЦСИ была и остается поддержка художников. Именно поэтому в этом году, в новых сложных условиях, при подготовке выставки мы приняли решение сосредоточиться на двух номинациях, в которых представлены именно художники – и молодые, и заслуженные. Впервые в истории конкурса их творчество будет представлено так масштабно, и мы надеемся, что зрители оценят этот эксперимент", - цитируют в пресс-службе директора ГМИИ имени Пушкина Марину Лошак.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Инновация-2020" состоится 21 августа, добавили в пресс-службе.
ГМИИ проводит конкурс "Инновация" с 2005 года. Музей фиксируют главные проекты, имена и тенденции, отличающие сегодняшний культурный процесс. По итогам конкурса вручается премия "Инновация". С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области.
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