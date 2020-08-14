Работы участников премии "Инновация-2020" можно будет увидеть в Арсенале

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Восемь персональных выставок современных художников представят в рамках выставочной программы конкурса "Инновация-2020", которая откроется для посетителей 23 августа в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГМИИ имени Пушкина в четверг.

По данным музея, "23 августа 2020 года в Арсенале начинает работать выставочная программа "Инновация-2020", приуроченная к вручению одноименной премии".

"В этом году премия "Инновация" отмечает 15-летие … Выставочная программа "Инновация-2020" занимает все 2000 м² экспозиционной площади Арсенала и включает восемь персональных выставок художников, чьи работы представлены в номинациях "Художник года" и "Новая генерация", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди участников - Иван Горшков с масштабной инсталляцией "Фонтан всего", в которой авторские скульптуры соединены с бытовыми предметами, Данини с инсталляцией "Диск (D:)", посвященной эстетике 1990-м годов, Владимир Козин и его избранные произведения проекта "Почувствуй себя птицей" и Иван Чемакин с инсталляцией "ДОБ-2 – Добыча Обезьян" о детских воспоминаниях художника.

На персональной выставке также представит свои работы, созданные совместно с жителями и сотрудниками домов престарелых, Екатерина Муромцева. Дмитрий Морозов представит три инсталляции под общим названием "Интерфейс происходящего", созданные на стыке науки, звукового и визуального искусства. Проект Павла Отдельнова "Промзона" расскажет с помощью живописи, фильмов, текстов и найденных объектов историю города Дзержинска. В выставочном пространстве Анастасии Потемкиной можно будет увидеть графику, объекты и видео, образующие инсталляцию "Когда цветы не отбрасывают тени" об отношениях человека и природы.

"Одной из главных задач конкурса "Инновация" и всего ГЦСИ была и остается поддержка художников. Именно поэтому в этом году, в новых сложных условиях, при подготовке выставки мы приняли решение сосредоточиться на двух номинациях, в которых представлены именно художники – и молодые, и заслуженные. Впервые в истории конкурса их творчество будет представлено так масштабно, и мы надеемся, что зрители оценят этот эксперимент", - цитируют в пресс-службе директора ГМИИ имени Пушкина Марину Лошак.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Инновация-2020" состоится 21 августа, добавили в пресс-службе.