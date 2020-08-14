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Создатели "Аватара" раскрыли, какой будет лаборатория землян на Пандоре
В официальном твиттер-аккаунте фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", съемки которого недавно возобновили в Новой Зеландии, появились новые кадры. На этот раз... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T00:51
культура
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новости культуры
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джеймс кэмерон
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, сигурни уивер, зои салдана, джеймс кэмерон, новая зеландия

Создатели "Аватара" раскрыли, какой будет лаборатория землян на Пандоре

00:51 14.08.2020
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© 20th Century Fox Film Corporation, 2009Кадр из фильма "Аватар"
Кадр из фильма Аватар
© 20th Century Fox Film Corporation, 2009
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", съемки которого недавно возобновили в Новой Зеландии, появились новые кадры. На этот раз создатели проекта показали, как будет выглядеть биолаборатория землян на планете Панодра.
На одном из снимков режиссер сидит внутри декорации среди рабочих мест ученых. В кадре также появляется аппарат, напоминающий узел нейросвязи, благодаря которому обычные люди могут находиться в теле Аватара и управлять им.
Еще на одном снимке показали общий вид биолаборатории. Массивную конструкцию установили в одном из съемочных павильонов.
Пока неизвестно, кто будет исполнять роли ученых. В первом фильме вымышленную планету Пандора исследовали: героиня Сигурни Уивер, доктор Грэйс Огустин, вместе с помощником по имени Норм (Джоэль Мур) и доктором Максом Пателем (Дилип Рао).
Ранее Джон Ландау рассказывал, что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.
В конце июля стало известно, что из-за пандемии коронавируса премьеру блокбастера перенесли с декабря 2021 года на тот же месяц 2022 года. Соответственно, график выхода следующих частей (режиссер запланировал выпустить четыре фильма) тоже сдвинулся.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыСигурни УиверЗои СалданаДжеймс КэмеронНовая Зеландия
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