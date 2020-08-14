Создатели "Аватара" раскрыли, какой будет лаборатория землян на Пандоре

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В официальном твиттер-аккаунте фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", съемки которого недавно возобновили в Новой Зеландии, появились новые кадры. На этот раз создатели проекта показали, как будет выглядеть биолаборатория землян на планете Панодра.

From the set of the sequels: @JimCameron studies the High Camp Bio Lab set before that day’s filming. pic.twitter.com/iPQ3miInF4 — Avatar (@officialavatar) August 12, 2020

На одном из снимков режиссер сидит внутри декорации среди рабочих мест ученых. В кадре также появляется аппарат, напоминающий узел нейросвязи, благодаря которому обычные люди могут находиться в теле Аватара и управлять им.

And a wide shot of the lab: pic.twitter.com/asec9R2jfj — Avatar (@officialavatar) August 12, 2020

Еще на одном снимке показали общий вид биолаборатории. Массивную конструкцию установили в одном из съемочных павильонов.

Пока неизвестно, кто будет исполнять роли ученых. В первом фильме вымышленную планету Пандора исследовали: героиня Сигурни Уивер, доктор Грэйс Огустин, вместе с помощником по имени Норм (Джоэль Мур) и доктором Максом Пателем (Дилип Рао).

Ранее Джон Ландау рассказывал , что большая часть действия в "Аватаре 2" будет происходить под водой, а главным героям Джейку (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) предстоит спасти свою семью.