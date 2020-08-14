Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Поклонник фильма Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" заметил ошибку в научно-фантастическом блокбастере 1993-го года через 27 лет после его премьеры, Поклонник фильма Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" заметил ошибку в научно-фантастическом блокбастере 1993-го года через 27 лет после его премьеры, сообщает Independent.

Об этом фанат написал в подфоруме Reddit MovieDetails: "В "Парке Юрского периода" есть сцена, в которой динозавр открывает дверь на кухню, и в этот момент вы можете увидеть, как оператор хватает хищника за хвост".

© Universal Pictures (1993) Кадр из фильма "Парк Юрского периода" © Universal Pictures (1993) Кадр из фильма "Парк Юрского периода"

В фильме Спилберга динозавры были созданы с помощью компьютерной графики и кукол. Одну из таких моделей оператор действительно придерживает за хвост, когда динозавр проникает на кухню, чтобы поймать девочку Лекси (Ариана Ричардс) и ее младшего брата Тимми (Джозеф Маццелло).

Многие пользователи Reddit признались в комментариях, что их удивило это открытие, несмотря на то, что подобные киноляпы часто встречаются в фильмах.

Yep. They sold them out of the white van they had in Braveheart. 😂 pic.twitter.com/ft1vCgi1td — Stevie Cahill ☘️ (@StevieCahill) March 5, 2019

Один из таких примеров — появление белого фургона во время битвы в исторической драме "Храброе сердце" (1995 год), действие в которой происходит в XVIII веке. А в легендарном боевике Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" (1994 год) можно увидеть следы от пуль перед тем, как герои начинают стрелять из оружия.