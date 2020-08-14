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Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
Поклонник фильма Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" заметил ошибку в научно-фантастическом блокбастере 1993-го года через 27 лет после его премьеры,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:34
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кино и сериалы, новости культуры, квентин тарантино, стивен спилберг

Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры

03:19 14.08.2020 (обновлено: 11:34 14.08.2020)
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© UPIКадр из фильма "Парк Юрского периода 3D"
Кадр из фильма Парк Юрского периода 3D
© UPI
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Поклонник фильма Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" заметил ошибку в научно-фантастическом блокбастере 1993-го года через 27 лет после его премьеры, сообщает Independent.
Об этом фанат написал в подфоруме Reddit MovieDetails: "В "Парке Юрского периода" есть сцена, в которой динозавр открывает дверь на кухню, и в этот момент вы можете увидеть, как оператор хватает хищника за хвост".
© Universal Pictures (1993)Кадр из фильма "Парк Юрского периода"
Кадр из фильма Парк Юрского периода
© Universal Pictures (1993)
Кадр из фильма "Парк Юрского периода"
В фильме Спилберга динозавры были созданы с помощью компьютерной графики и кукол. Одну из таких моделей оператор действительно придерживает за хвост, когда динозавр проникает на кухню, чтобы поймать девочку Лекси (Ариана Ричардс) и ее младшего брата Тимми (Джозеф Маццелло).
Многие пользователи Reddit признались в комментариях, что их удивило это открытие, несмотря на то, что подобные киноляпы часто встречаются в фильмах.
Один из таких примеров — появление белого фургона во время битвы в исторической драме "Храброе сердце" (1995 год), действие в которой происходит в XVIII веке. А в легендарном боевике Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" (1994 год) можно увидеть следы от пуль перед тем, как герои начинают стрелять из оружия.
Ведущие актеры "Парка Юрского периода" Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и Лора Дерн собираются повторить свои роли в грядущем фильме "Мир Юрского периода 3", съемки которого недавно возобновились. Ленту снимет Колин Треворроу.
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
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КультураКино и сериалыНовости культурыКвентин ТарантиноСтивен Спилберг
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