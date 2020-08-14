Современные художники рассказывают о важности труда и отдыха

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Выставка-исследование о труде и отдыхе "Перерыв 15 минут. Часть 1" открылась во Всероссийском музее декоративного искусства. На ней современные художники рассказывают про эмоциональное выгорание, рефлексию и "бегство" из офиса.

"Этот проект о времени и состоит из двух частей. Первая часть — о труде, вторая посвящена отдыху. Основная задумка состоит в том, что время наиболее ощутимо именно в трудовых практиках. Именно они задают ритмику повседневности — рабочие дни сменяются выходными, рабочий график состоит из промежутков труда и отдыха", — рассказал РИА Новости куратор Наиль Фархатдинов.

В галерее "Триумф", которая является одним из партнеров выставки, отмечают, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставили всех задуматься о ходе времени.

"Мы поддержали блестящую идею кураторов галереи "Триумф" и группы Research Arts, проект выиграл президентский грант. Это шаг здорового интереса к безусловно существующим проблемам, идеям и в стенах всероссийского музея приобретает особый смысл," – рассказала на открытии директор музея декоративного искусства Елена Титова.

Создатели проекта рассказали, что еще до введения режима ограничений было ясно, что "граница между трудом и отдыхом эфемерна и определяется ситуативно, а доминирующая трудовая модель отсутствует".

Выставка "Перерыв 15 минут. Часть 1" отчасти документальна: она была придумана и собрана до пандемии, а часть работ создавалась художниками во время самоизоляции. Они в своих произведениях отрефлексировали происходящее.

Инсталляции, видео, живопись, графика, современная скульптура и фотографии иллюстрируют сразу несколько тем. Это рабочее время и офис, свобода и ограничения труда, будущее "бегство" из офиса, возвращение к ремесленным практикам.

Кроме того создатели посчитали важным вписать произведения актуального искусства в исторический контекст.

"Раз уж выставка во всероссийском музее декоративного искусства, в старинном усадебном комплексе Остермана важно было показать коллекционные предметы на схожую тематику. Работы из собрания музея в основном советского периода, начиная с 20-30-х годов, послевоенные, очень интересно дополняют актуальное искусство," — считает главный куратор музея Алина Сапрыкина.

© Предоставлено галереей "Триумф" Владимир Абих. TRUД, 2017. Цифровая печать. 100 × 100 см © Предоставлено галереей "Триумф" Владимир Абих. TRUД, 2017. Цифровая печать. 100 × 100 см

Выставка о попытке найти баланс между домом и работой, эмоциональном выгорании и о том, какое будущее труда возможно нас всех ждет.

Например работа Игоря Самолета посвящена тому, как в новом цифровом мире меняются эмоции, отношения с друзьями и другими людьми, выстраиваются хрупкие связи. "Мое основное средство — скриншоты, голосовые сообщения и другие цифровые продукты. Этот контент — реакция на очень быстрые события, рабочие или личные. Я сохраняю скриншоты, как такую новую форму документа, которой не было еще 10 лет назад, у нее странная специфика действия, не фотография, нечто промежуточное".

Также покажут произведения группы ABC, которые одними из первых обратили свое внимание на офисную организацию труда. "Их инсталляциями открывается смысловой маршрут, через которой мы предлагаем пройти всем желающим", — продолжает Фархатдинов.

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В экспозиции есть и эффектное масштабное полотно Влада Кручинского, который работает в жанре карикатуры и комиксов. На выставке — его историографический триптих "Наикратчайшая история труда", в котором он размышляет на тему эволюции феномена труда.

Кроме того, Елена Артеменко в "поисках утраченного времени" вручную вырезала из кусков мрамора самолетики, Сергей Новиков создал фотодневник офисного сотрудника Doers and Doings. Анна Ротаенко в видеоработе "Лакшериат" по-новому покажет реальность с учетом перепотребления, глобальных сетей, корпораций и нежелания работать.

В экспозиции представят работы больше 20 авторов, среди которых Вик Лащенов, Александр Морозов, Команда "ТОЙ", Александр Образумов и другие.