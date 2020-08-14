Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200814/1575356014.html
Современные художники рассказывают о важности труда и отдыха
Выставка-исследование о труде и отдыхе "Перерыв 15 минут. Часть 1" открылась во Всероссийском музее декоративного искусства. На ней современные художники... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T10:24
выставки
культура
галерея "триумф"
новости культуры
музеи
всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575320324_0:600:2047:1751_1400x0_80_0_0_63a5da7f2ab4ee704dcaaf369a0f2304.jpg
https://ria.ru/20200630/1573631727.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575320324_0:600:2047:1751_1400x0_80_0_0_63a5da7f2ab4ee704dcaaf369a0f2304.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575320324_0:408:2047:1943_1400x0_80_0_0_2bd72ed50e93ee41c0d92d46d5217133.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575320324_0:152:2047:2199_1400x0_80_0_0_e6ef7e3c48e9da7e5058e2b0f2b93512.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выставки, галерея "триумф", новости культуры, музеи, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Современные художники рассказывают о важности труда и отдыха

10:22 14.08.2020 (обновлено: 10:24 14.08.2020)
1792
© Предоставлено галереей "Триумф"Мария Сафронова. Офис, 2016. Стекло, дерево, вода, живая рыбка. 55 × 50 × 50 см
Мария Сафронова. Офис, 2016. Стекло, дерево, вода, живая рыбка. 55 × 50 × 50 см
© Предоставлено галереей "Триумф"
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Выставка-исследование о труде и отдыхе "Перерыв 15 минут. Часть 1" открылась во Всероссийском музее декоративного искусства. На ней современные художники рассказывают про эмоциональное выгорание, рефлексию и "бегство" из офиса.

"Этот проект о времени и состоит из двух частей. Первая часть — о труде, вторая посвящена отдыху. Основная задумка состоит в том, что время наиболее ощутимо именно в трудовых практиках. Именно они задают ритмику повседневности — рабочие дни сменяются выходными, рабочий график состоит из промежутков труда и отдыха", — рассказал РИА Новости куратор Наиль Фархатдинов.

В галерее "Триумф", которая является одним из партнеров выставки, отмечают, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставили всех задуматься о ходе времени.
"Мы поддержали блестящую идею кураторов галереи "Триумф" и группы Research Arts, проект выиграл президентский грант. Это шаг здорового интереса к безусловно существующим проблемам, идеям и в стенах всероссийского музея приобретает особый смысл," – рассказала на открытии директор музея декоративного искусства Елена Титова.
Создатели проекта рассказали, что еще до введения режима ограничений было ясно, что "граница между трудом и отдыхом эфемерна и определяется ситуативно, а доминирующая трудовая модель отсутствует".
Выставка "Перерыв 15 минут. Часть 1" отчасти документальна: она была придумана и собрана до пандемии, а часть работ создавалась художниками во время самоизоляции. Они в своих произведениях отрефлексировали происходящее.
Инсталляции, видео, живопись, графика, современная скульптура и фотографии иллюстрируют сразу несколько тем. Это рабочее время и офис, свобода и ограничения труда, будущее "бегство" из офиса, возвращение к ремесленным практикам.
Кроме того создатели посчитали важным вписать произведения актуального искусства в исторический контекст.
"Раз уж выставка во всероссийском музее декоративного искусства, в старинном усадебном комплексе Остермана важно было показать коллекционные предметы на схожую тематику. Работы из собрания музея в основном советского периода, начиная с 20-30-х годов, послевоенные, очень интересно дополняют актуальное искусство," — считает главный куратор музея Алина Сапрыкина.
© Предоставлено галереей "Триумф"Владимир Абих. TRUД, 2017. Цифровая печать. 100 × 100 см
Владимир Абих. TRUД, 2017. Цифровая печать. 100 × 100 см
© Предоставлено галереей "Триумф"
Владимир Абих. TRUД, 2017. Цифровая печать. 100 × 100 см
Выставка о попытке найти баланс между домом и работой, эмоциональном выгорании и о том, какое будущее труда возможно нас всех ждет.
Например работа Игоря Самолета посвящена тому, как в новом цифровом мире меняются эмоции, отношения с друзьями и другими людьми, выстраиваются хрупкие связи. "Мое основное средство — скриншоты, голосовые сообщения и другие цифровые продукты. Этот контент — реакция на очень быстрые события, рабочие или личные. Я сохраняю скриншоты, как такую новую форму документа, которой не было еще 10 лет назад, у нее странная специфика действия, не фотография, нечто промежуточное".
Также покажут произведения группы ABC, которые одними из первых обратили свое внимание на офисную организацию труда. "Их инсталляциями открывается смысловой маршрут, через которой мы предлагаем пройти всем желающим", — продолжает Фархатдинов.
© Предоставлено галереей "Триумф"

Работа Елены Артеменко Work-in-progress

Елена Артеменко. Work-in-progress, 2019. Мрамор. 20 × 11 × 7 см
1 из 4

Работа Елены Артеменко Work-in-progress

© Предоставлено галереей "Триумф"
© Предоставлено галереей "Триумф"

Вик Лащенов, "Этажом выше поют песни, пока кто-то купается с дельфинами"

Вик Лащенов. Этажом выше поют песни, пока кто-то купается с дельфинами, 2016. Одноканальное видео, звук. 10’ 26’’. Стоп-кадр из видео
2 из 4

Вик Лащенов, "Этажом выше поют песни, пока кто-то купается с дельфинами"

© Предоставлено галереей "Триумф"
© Предоставлено галереей "Триумф"

Работа Александра Образумова "Без названия (Карьерная лестница)"

Александр Образумов. Без названия (Карьерная лестница), 2018. Галстуки, кольцевые механизмы, акрил. 40 × 40 см
3 из 4

Работа Александра Образумова "Без названия (Карьерная лестница)"

© Предоставлено галереей "Триумф"
© Предоставлено галереей "Триумф"

Ерор ТОЙ "Весенний плэнер"

Ерор ТОЙ. Весенний плэнер, 2020. Бумага, акварель, карандаш. 30 × 20 см
4 из 4

Ерор ТОЙ "Весенний плэнер"

© Предоставлено галереей "Триумф"
1 из 4

Работа Елены Артеменко Work-in-progress

© Предоставлено галереей "Триумф"
2 из 4

Вик Лащенов, "Этажом выше поют песни, пока кто-то купается с дельфинами"

© Предоставлено галереей "Триумф"
3 из 4

Работа Александра Образумова "Без названия (Карьерная лестница)"

© Предоставлено галереей "Триумф"
4 из 4

Ерор ТОЙ "Весенний плэнер"

© Предоставлено галереей "Триумф"
В экспозиции есть и эффектное масштабное полотно Влада Кручинского, который работает в жанре карикатуры и комиксов. На выставке — его историографический триптих "Наикратчайшая история труда", в котором он размышляет на тему эволюции феномена труда.
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяПосетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
Посетительница на выставке Перерыв 15 минут. Часть 1 во Всероссийском музее декоративного искусства
1 из 4
Посетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяПосетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
Посетительница на выставке Перерыв 15 минут. Часть 1 во Всероссийском музее декоративного искусства
2 из 4
Посетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяПосетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
Посетительница на выставке Перерыв 15 минут. Часть 1 во Всероссийском музее декоративного искусства
3 из 4
Посетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
© РИА Новости / Татьяна Розенская
© РИА Новости / Татьяна РозенскаяПосетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
Посетительница на выставке Перерыв 15 минут. Часть 1 во Всероссийском музее декоративного искусства
4 из 4
Посетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
© РИА Новости / Татьяна Розенская
1 из 4
Посетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
© РИА Новости / Татьяна Розенская
2 из 4
Посетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
© РИА Новости / Татьяна Розенская
3 из 4
Посетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
© РИА Новости / Татьяна Розенская
4 из 4
Посетительница на выставке "Перерыв 15 минут. Часть 1" во Всероссийском музее декоративного искусства
© РИА Новости / Татьяна Розенская
Кроме того, Елена Артеменко в "поисках утраченного времени" вручную вырезала из кусков мрамора самолетики, Сергей Новиков создал фотодневник офисного сотрудника Doers and Doings. Анна Ротаенко в видеоработе "Лакшериат" по-новому покажет реальность с учетом перепотребления, глобальных сетей, корпораций и нежелания работать.
В экспозиции представят работы больше 20 авторов, среди которых Вик Лащенов, Александр Морозов, Команда "ТОЙ", Александр Образумов и другие.
Выставка проходит с 14 августа по 20 сентября. Вторая часть проекта стартует 1 октября.
Экспонат выставки Чрезвычайные положения
30 июня, 08:00Культура
Пандемия, 5G, березы. Как художники переосмысливают реальность
020003
КультураВыставкиГалерея "Триумф"Новости культурыМузеиВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Рекомендуем
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Раввин призвал доверять врачам решение о вакцинации от COVID-19
Посетители Международного музея НЛО в США
CNN: Пентагон создаст рабочую группу для изучения НЛО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
Американская актриса Мэгги Джилленхол
СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
Кадр из фильма American Pie Presents: Girls' Rules
Опубликован трейлер девятой части комедии "Американский пирог"
Кара Делевинь и Кайя Гербер
Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки
Двигатель Д-18Т в цехе ОАО Мотор Сич
В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
В Минске начали собираться протестующие
Медицинская сестра просматривает изображения после исследования
Жители Перми получили доступ к новому оборудованию для диагностики рака
Выставка номинантов на премию Инновация в нижегородском Арсенале
Работы участников премии "Инновация-2020" можно будет увидеть в Арсенале
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Томаты
Стало известно, кому нельзя есть помидоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Мобильное приложение Сбербанк онлайн
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Стенд Россия в XXI веке на выставке Россия, устремленная в будущее
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:20В Госдуме направили запросы о наличии у депутатов двойного гражданства
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на работу судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
12:28Власти Подмосковья назвали подходящие места для сбора ягод
12:20Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Лента новостейМолния