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Распространение нового коронавируса
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Байден считает, что масочный режим в США "спасет 40 тысяч жизней"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в четверг призвал ввести по всей стране обязательное ношение масок для защиты от распространения... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T23:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире

Байден считает, что масочный режим в США "спасет 40 тысяч жизней"

23:54 13.08.2020
438
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Кандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
© REUTERS / Jonathan Ernst/File
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в четверг призвал ввести по всей стране обязательное ношение масок для защиты от распространения COVID-19.
"Давайте установим обязательное ношение масок по всей стране прямо сейчас и спасем жизни. По оценкам, мы спасем 40 тысяч жизней в ближайшие три месяца после того, как это будет сделано", - заявил Байден.
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В своем выступлении он сослался на расчеты Колумбийского университета, согласно которым "если бы несколько месяцев президент действовал быстрее, хотя бы на неделю, это спасло бы около 30 тысячи жизней, а на две неделе – 51-56 тысяч". "Надеюсь, мы извлекли уроки, надеюсь, президент извлек уроки", - добавил Байден.
Политик отметил, что есть "убедительные доказательства" того, что ношение маски зараженным человеком, у которого в том числе нет симптомов, очень сильно снижает вероятность заражения других людей в результате чихания, кашля, пения или разговора с ними.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 5,2 миллиона, скончались свыше 166 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжо БайденСШАВ мире
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