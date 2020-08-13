Байден считает, что масочный режим в США "спасет 40 тысяч жизней"

"Давайте установим обязательное ношение масок по всей стране прямо сейчас и спасем жизни. По оценкам, мы спасем 40 тысяч жизней в ближайшие три месяца после того, как это будет сделано", - заявил Байден.

Политик отметил, что есть "убедительные доказательства" того, что ношение маски зараженным человеком, у которого в том числе нет симптомов, очень сильно снижает вероятность заражения других людей в результате чихания, кашля, пения или разговора с ними.