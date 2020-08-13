Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Стенд "Россия в XXI веке" на выставке "Россия, устремленная в будущее

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.

В проекте также прописано, что прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля.

В ведомстве напомнили, что по величине прожиточного минимума за второй квартал определяют минимальный размер оплаты труда на очередной финансовый год.

Его величина также влияет на индексацию социальных пенсий и назначение доплат, если пенсия ниже установленного размера.

Для большинства социальных пособий и выплат используют региональный прожиточный минимум. От него зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивают малоимущим семьям, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.