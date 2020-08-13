https://ria.ru/20200813/1575762203.html
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:54
2020-08-14T01:50
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155065/03/1550650363_0:176:3019:1874_1400x0_80_0_0_9be85e24a468a8878118b989a1c814b9.jpg
https://ria.ru/20200811/1575631621.html
https://ria.ru/20200806/1575453297.html
Влад Тёплыйстан
Так это почти средний класс (по Путину)😂
88
EvgeniyLL L
\\\\Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей\\\\ Желательно для депутатов.
88
39
россия
РИА Новости
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155065/03/1550650363_0:176:3019:1874_1400x0_80_0_0_9be85e24a468a8878118b989a1c814b9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа
Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.
В проекте также прописано, что прожиточный минимум для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9422 рубля, детей — 11 423 рубля.
В ведомстве напомнили, что по величине прожиточного минимума за второй квартал определяют минимальный размер оплаты труда на очередной финансовый год.
Его величина также влияет на индексацию социальных пенсий и назначение доплат, если пенсия ниже установленного размера.
Для большинства социальных пособий и выплат используют региональный прожиточный минимум. От него зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивают малоимущим семьям, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.
Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании данных Росстата
о ценах на товары и услуги.