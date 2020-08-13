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Ульяновская область
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Ульяновская область планирует в 2020 г построить 1,2 млн кв метров жилья
Ульяновская область планирует в 2020 году ввести в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Сергей Морозов на... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:44
ульяновская область
марат хуснуллин
сергей морозов (политик)
ульяновская область
общество
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РИА Новости
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марат хуснуллин, сергей морозов (политик), ульяновская область, общество

Ульяновская область планирует в 2020 г построить 1,2 млн кв метров жилья

21:44 13.08.2020
24
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УЛЬЯНОВСК, 13 авг - РИА Новости.Ульяновская область планирует в 2020 году ввести в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор региона Сергей Морозов на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в четверг в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
"В 2020 году на территории региона мы должны ввести в эксплуатацию 1,208 миллиона квадратных метров. По сравнению с 2019 годом, рост плановых значений по вводу жилья должен составить не менее 123 тысяч квадратных метров. До 2024 года необходимо достигнуть ежегодного показателя в 1,5 миллиона квадратных метров. На сегодняшний день мы опережаем плановые показатели. По предварительным данным, за семь месяцев этого года мы сдали 486 тысяч квадратных метров, что составляет 40% от годового плана и 118% к аналогичному периоду прошлого года. При реализации принятых в Ульяновской области мер стимулирования строительной отрасли мы планируем выполнить задачу достижения показателя 2020 года", - привели в пресс-службе губернатора его слова.
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Глава региона также рассказал о решении проблемы обманутых дольщиков. Как напомнили пресс-службе, в 2020 году из регионального бюджета на эти цели выделено 152 миллиона рублей, что позволило завершить строительство пяти многоквартирных домов и обеспечить квартирами 418 дольщиков. В сентябре 2020 года будет введен в эксплуатацию ещё один проблемный объект, жилье получат 106 семей. В августе было принято решение выделить дополнительно 93 миллиона рублей, которые до конца этого года позволят завершить строительство еще двух домов площадью и обеспечить квартирами 147 человек.
Как отметил, в свою очередь, и. о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич, в регионе принят ряд дополнительных решений для развития строительного сектора. Так, действует поддержка для инвесторов, которые реализуют проекты комплексной застройки и развития территорий. Подготовлен проект закона, уже действовавшего в регионе с 2015 по 2018 годы, о масштабных инвестпроектах жилстроительства, предусматривающий господдержку застройщиков в виде предоставления земельных участков под комплексное жилищное строительство без проведения торгов. Также действует программа "Губернаторская ипотека" с господдержкой, которая помогает стимулировать спрос и обеспечивать жителей доступным жильем.
В пресс-службе губернатора сообщили, что вице-премьер положительно оценил опыт области по выполнению нацпроекта "Жильё и городская среда", отметив, что и ввод жилья на одного человека, и показатель по обеспеченности граждан жильём в реогине выше, чем в среднем по стране. Уже в 2019 году в Ульяновской области этот показатель составил 0,83 квадратных метра на человека, что больше в 1,5 раза среднеокружного по ПФО, отметил Хуснуллин.

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