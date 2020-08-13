Канцлер Австрии высказался о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ

ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Полная нормализация отношений между Израилем и ОАЭ должна стать примером для всего Ближнего Востока, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц
"Полное возобновление дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ - это сигнал того, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Этот важный шаг мирного сосуществования должен стать примером для всего региона. Он показывает, что движение навстречу друг другу и диалог помогают преодолевать преграды", - написал Курц в Twitter.
Ранее сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.