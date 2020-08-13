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Канцлер Австрии высказался о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ
Полная нормализация отношений между Израилем и ОАЭ должна стать примером для всего Ближнего Востока, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T21:26
себастьян курц
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себастьян курц, иордан, ближний восток, вена, сша, в мире

Канцлер Австрии высказался о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ

21:26 13.08.2020
562
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Полная нормализация отношений между Израилем и ОАЭ должна стать примером для всего Ближнего Востока, заявил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц
"Полное возобновление дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ - это сигнал того, что ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Этот важный шаг мирного сосуществования должен стать примером для всего региона. Он показывает, что движение навстречу друг другу и диалог помогают преодолевать преграды", - написал Курц в Twitter.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Вчера, 20:21
Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ
Ранее сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других.
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Себастьян КурцИорданБлижний ВостокВенаСШАВ мире
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