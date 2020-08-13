Сотрудники "Гродно Азот" устроили шествие

"Сотрудники "Гродно Азот" сначала отправились на площадь Ленина, постояли у зданий горисполкома и облисполкома. Здесь к ним присоединилось еще несколько десятков протестующих - участников дневной мирной акции в белом", - говорится в сообщении.

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Как пишет Sputnik Беларусь, затем шествие отправилось на Советскую площадь. По дороге гродненцы скандировали различные лозунги. На Советской остановились напротив костела и тюрьмы, чтобы поддержать заключенных на разгонах мирных акций горожан. Скандировали "Выпуска!" и "Держитесь!". Затем демонстранты направились вдоль проспекта Космонавтов в сторону "Гродно Азот".