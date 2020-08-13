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Джабаров прокомментировал отказ Израиля от аннексии территорий Палестины
Россия приветствует решение Израиля отказаться от аннексии палестинских территорий, это, безусловно, будет способствовать нормализации ситуации, заявил РИА... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:59
владимир джабаров
ближний восток
совет федерации рф
оаэ
израиль
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир джабаров, ближний восток, совет федерации рф, оаэ, израиль, политика

Джабаров прокомментировал отказ Израиля от аннексии территорий Палестины

19:59 13.08.2020
2868
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россия приветствует решение Израиля отказаться от аннексии палестинских территорий, это, безусловно, будет способствовать нормализации ситуации, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Россия, конечно, приветствует это решение. Даже если аннексия будет не прекращена, а лишь приостановлена, все равно это, безусловно, будет способствовать нормализации ситуации, которая очень обострилась", - сказал Джабаров.
По словам сенатора, приветствовавшего достижение договорённостей между Израилем и ОАЭ, чем больше у Израиля будет хороших контактов на Ближнем Востоке, тем лучше.
"Эти договорённости, решение об отказе от аннексии - это хорошая тенденция, очень позитивный сигнал", - подчеркнул Джабаров.
Тель-Авив
Вчера, 18:07
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений
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Владимир ДжабаровБлижний ВостокСовет Федерации РФОАЭИзраильПолитика
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