https://ria.ru/20200813/1575759239.html
Джабаров прокомментировал отказ Израиля от аннексии территорий Палестины
Россия приветствует решение Израиля отказаться от аннексии палестинских территорий, это, безусловно, будет способствовать нормализации ситуации, заявил РИА... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:59
2020-08-13T19:59
владимир джабаров
ближний восток
совет федерации рф
оаэ
израиль
политика
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https://ria.ru/20200813/1575753652.html
ближний восток
оаэ
израиль
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_0126b2e3af9326a1ff02b95b4d1812b7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир джабаров, ближний восток, совет федерации рф, оаэ, израиль, политика