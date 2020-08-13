Представители России и Белоруссии обсудили вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудил с председателем Совета республики Натальей Кочановой вопросы двусторонних отношений, сообщает российская дипмиссия в Twitter.
Встреча состоялась 12 августа в Совете Республики Национального собрания Белоруссии.
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"Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и иные текущие вопросы двусторонних отношений. В частности, ход подготовки к предстоящему VII Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов и задержания представителей СМИ, в том числе российских.
Ранее, 29 июля, белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Дело задержанных россиян обсуждали по телефону президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, они договорились установить "истинные причины" ситуации, приведшей к задержанию россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
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