Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575757846.html
Представители России и Белоруссии обсудили вопросы двусторонних отношений
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудил с председателем Совета республики Натальей Кочановой вопросы двусторонних отношений, сообщает российская... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:23
протесты в белоруссии
наталья кочанова
россия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
владимир путин
москва
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_83beceefcbbe3adfcbfff6acf2d0598c.jpg
https://ria.ru/20200808/1575505244.html
https://ria.ru/20200813/1575744686.html
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_83beceefcbbe3adfcbfff6acf2d0598c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3799df5dea3b2bb48f0200ad49d67889.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_98:0:2146:2048_1400x0_80_0_0_6c4432ac02ccf2345d4ae458faa544d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья кочанова, россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, политика

Представители России и Белоруссии обсудили вопросы двусторонних отношений

19:23 13.08.2020
3336
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудил с председателем Совета республики Натальей Кочановой вопросы двусторонних отношений, сообщает российская дипмиссия в Twitter.
Встреча состоялась 12 августа в Совете Республики Национального собрания Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 30 июня 2019
8 августа, 08:00
Провокаторам опять не удалось поссорить Путина и Лукашенко
"Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и иные текущие вопросы двусторонних отношений. В частности, ход подготовки к предстоящему VII Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. В ходе протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов и задержания представителей СМИ, в том числе российских.
Ранее, 29 июля, белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Дело задержанных россиян обсуждали по телефону президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, они договорились установить "истинные причины" ситуации, приведшей к задержанию россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 16:10Протесты в Белоруссии
В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии
48722113
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииНаталья КочановаРоссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияПолитика
Рекомендуем
Полицейские задержали протестующего на акции у белорусского посольства в Москве
В Москве у посольства Белоруссии задержали участника акции протеста
Участники акции протеста в Минске
В Минске работники железной дороги вышли на акцию протеста
Встреча лидеров нормандской четверки
Украина и Германия призвали провести встречу в "нормандском формате"
Цветы на месте гибели участника акции протеста в Минске
В Минске началась "цветочная" протестная акция
Участники акции протеста в Минске
Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
В Бресте сотни девушек вышли на протест
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал отказ Израиля от аннексии территорий Палестины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии
Полицейские задержали протестующего на акции у белорусского посольства в Москве
В Москве у посольства Белоруссии полиция начала вытеснять протестующих
Стоп-кадр программы Контуры с участием Дмитрия Семченко
Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
СМИ: Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Иерусалим
ОАЭ не собираются открывать посольство в Иерусалиме
Протесты в Минске
Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске
Протесты в Минске
Глава МВД Белоруссии извинился перед случайными пострадавшими на акциях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния