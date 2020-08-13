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Кудрявцева разгневала "простых смертных" отдыхом в дорогом отеле в Турции
Лера Кудрявцева попала под шквал критики, опубликовав в Instagram видео с отдыха в Турции. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:18
культура
лера кудрявцева
шоу-бизнес
турция
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Какие то «простые смертные» последнее время нервные стали.
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турция
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
лера кудрявцева, шоу-бизнес, турция

Кудрявцева разгневала "простых смертных" отдыхом в дорогом отеле в Турции

19:15 13.08.2020 (обновлено: 19:18 13.08.2020)
30080
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лера Кудрявцева попала под шквал критики, опубликовав в Instagram видео с отдыха в Турции.
Телеведущая показала убранство своего номера, пустынные пляжи и бассейн.
"Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми — это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все", — говорится в посте.
Пользователи Instagram отметили, что подобный отдых не многим по карману.
Лера Кудрявцева
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"Путевка стоит, наверное, как малогабаритная квартира", — предположила hohlovan4714.
"Там, наверное, не для простых смертных", — считает markelova1920.
"Ну Лера без этого не может, чтоб изобилие не показать", — прокомментировала запись nataliakiseleva5137.
Другие подписчики обратили внимание, что телеведущая отправилась в Турцию почти сразу после отдыха в Адлере.
"Не успели приехать из Сочи — уже в Турции", — написала m_z_a7.
"Хорошо, что есть за что отдыхать", — отметила pyshkinaplakhutina.
Некоторые указали на то, что в отеле слишком пустынно, однако Кудрявцева заверила интернет-пользователей, что другие посетители просто ушли на ужин.
"Такое ощущение, что, кроме вас, в отеле никого нет", — высказался lukeryberry.
Часть подписчиков не согласилась с заявлением телеведущей о том, что Турция — это лучший вариант для отдыха с детьми.
"У нас тоже не хуже можно с детьми отдохнуть! Из Турции сделали панацею!" — возмутилась ahwes1583.
"Лучше поехали бы в Крым", — заявила irinag8016.
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КультураЛера КудрявцеваШоу-бизнесТурция
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Какие то «простые смертные» последнее время нервные стали.
13 августа, 19:24
nakιs Kamakιs
1200021
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