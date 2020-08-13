В Костроме построят поликлинику для взрослых за 200 миллионов рублей

КОСТРОМА, 13 авг – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Костромской области Сергея Ситникова о строительстве поликлиники в Костроме , из резервного фонда президента на эти цели выделено около 200 миллионов рублей, сообщила администрация региона в четверг.

Сообщается, что современные комфортные условия будут созданы для 60 тысяч горожан. Ранее им приходилось лечиться в здании 1960 года постройки, которое принимало в два раза больше пациентов, чем положено по проекту.

"Губернатор Костромской области Сергей Ситников сумел убедить федеральные ведомства в необходимости строительства нового современного здания. Сегодня на встрече с членами ассоциации врачей Костромской области глава региона объявил - предложение о строительстве поддержано президентом, и деньги выделены", - говорится в сообщении.

Порядка 200 миллионов рублей поступили в регион из резервного фонда президента РФ.

"На проспекте Текстильщиков, в шаговой доступности от первой окружной больницы, будем строить поликлинику. Ее площадь 2400 метров. Поликлиника будет построена к концу 2022 года. Постановления все я подписал", - сообщил участникам встречи Ситников.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Кроме терапевтов в ней будут вести прием врачи узких специальностей. Департаменту здравоохранения дано поручение планировать кадровый набор специалистов и техническое оснащение лечебного учреждения. На сегодняшний день более 700 студентов и ординаторов из Костромы проходят подготовку в медицинских учебных учреждениях, через два года многие из них начнут работу в новых зданиях с современным оборудованием, говорится в сообщении.

"На медицину, на здоровье граждан будем и в дальнейшем выделять максимально возможный объем бюджетных средств", - подчеркнул глава региона.

Накануне Ситников также сообщил о решении президента России поддержать строительство новой детской поликлиники в Костроме. Средства на это также выделены из резервного фонда президента.