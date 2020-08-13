Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20200813/1575753942.html
В Костроме построят поликлинику для взрослых за 200 миллионов рублей
Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Костромской области Сергея Ситникова о строительстве поликлиники в Костроме, из резервного фонда... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:10
костромская область
сергей ситников
владимир путин
костромская область
кострома
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/50145/00/501450086_0:83:800:533_1400x0_80_0_0_029e7f83d44a34ce9d6a2c0cc8d2dfb5.jpg
https://ria.ru/20200812/1575707014.html
https://ria.ru/20200722/1574743286.html
костромская область
кострома
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/50145/00/501450086_0:83:800:533_1400x0_80_0_0_029e7f83d44a34ce9d6a2c0cc8d2dfb5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/50145/00/501450086_89:0:800:533_1400x0_80_0_0_238eb0e43b5bb9ae55520260a971c774.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/50145/00/501450086_267:0:800:533_1400x0_80_0_0_39d82796862cc63024650d63f0770980.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей ситников, владимир путин, костромская область, кострома, общество

В Костроме построят поликлинику для взрослых за 200 миллионов рублей

18:10 13.08.2020
490
© Фото : Павел ЧукаевНовая поликлиника готовится к открытию
Новая поликлиника готовится к открытию
© Фото : Павел Чукаев
КОСТРОМА, 13 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Костромской области Сергея Ситникова о строительстве поликлиники в Костроме, из резервного фонда президента на эти цели выделено около 200 миллионов рублей, сообщила администрация региона в четверг.
Сообщается, что современные комфортные условия будут созданы для 60 тысяч горожан. Ранее им приходилось лечиться в здании 1960 года постройки, которое принимало в два раза больше пациентов, чем положено по проекту.
"Губернатор Костромской области Сергей Ситников сумел убедить федеральные ведомства в необходимости строительства нового современного здания. Сегодня на встрече с членами ассоциации врачей Костромской области глава региона объявил - предложение о строительстве поддержано президентом, и деньги выделены", - говорится в сообщении.
Порядка 200 миллионов рублей поступили в регион из резервного фонда президента РФ.
Ресторан Старая пристань на Волге в Костроме
12 августа, 18:36Костромская область
В Костроме на строительство поликлиники выделят 90 миллионов рублей
"На проспекте Текстильщиков, в шаговой доступности от первой окружной больницы, будем строить поликлинику. Ее площадь 2400 метров. Поликлиника будет построена к концу 2022 года. Постановления все я подписал", - сообщил участникам встречи Ситников.
Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Кроме терапевтов в ней будут вести прием врачи узких специальностей. Департаменту здравоохранения дано поручение планировать кадровый набор специалистов и техническое оснащение лечебного учреждения. На сегодняшний день более 700 студентов и ординаторов из Костромы проходят подготовку в медицинских учебных учреждениях, через два года многие из них начнут работу в новых зданиях с современным оборудованием, говорится в сообщении.
"На медицину, на здоровье граждан будем и в дальнейшем выделять максимально возможный объем бюджетных средств", - подчеркнул глава региона.
Накануне Ситников также сообщил о решении президента России поддержать строительство новой детской поликлиники в Костроме. Средства на это также выделены из резервного фонда президента.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Здание железнодорожного вокзала в Шарье
22 июля, 19:52Костромская область
В Костромской области отремонтировали вокзал 1906 года постройки
400010
Обсудить 0
Костромская областьСергей СитниковВладимир ПутинКостромская областьКостромаОбщество
Рекомендуем
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
На Кубани рассказали о выплатах краевого маткапитала
Сдача экзаменов зимней сессии в Дальневосточном федеральном университете
Россияне оценили качество высшего образования в стране
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда
Долуда: стратегия определяет порядок взаимодействия казаков с властью
Оборудование в старом цехе завода АО Биохимик в Саранске
Мордовский завод "Биохимик" увеличил объем производства в период пандемии
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Пермский край планирует создать особую экономическую зону
Благотворительный фестиваль Summer! Хвостофест
В Москве пройдет выставка бездомных животных "Summer! Хвостофест!"
Строительство жилых домов
Ульяновская область планирует в 2020 г построить 1,2 млн кв метров жилья
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"
Строительство жилья
В Тамбовской области за 7 месяцев построено более 173 тыс кв метров жилья
Полицейские задержали протестующего на акции у белорусского посольства в Москве
В Москве у посольства Белоруссии задержали участника акции протеста
Международный аэропорт Жуковский
"Жуковский" защитят от птиц пропановыми пушками
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Белорусская ассоциация журналистов заявила о 68 задержанных репортерах
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
На севере Москвы следователи проверят "профессиональных соседей"
Многоцелевой истребитель Су-27
МиГ-31 подняли в воздух на перехват самолета ВМС США над Баренцевым морем
Участники акции протеста в Минске
Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния