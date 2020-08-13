В Крыму туристка с ребенком провалились в шахту заброшенной АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Спасатели извлекли из шахты заброшенной Крымской АЭС травмированную туристку и ребенка, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о том, что на территории бывшей Крымской АЭС в технологический проем упала женщина с ребенком, поступило в службы спасения днем в четверг. По данным регионального МЧС, пострадавшие - туристы из Воронежа, 37-летняя мать и пятилетний мальчик, которые изучали объект и сорвались в шахту глубиной четыре метра.

"Они были извлечены наружу и доставлены в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы. Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер", - сообщили в МЧС. Мальчика подняли наверх при помощи лестницы.