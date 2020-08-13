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В Крыму туристка с ребенком провалились в шахту заброшенной АЭС
Спасатели извлекли из шахты заброшенной Крымской АЭС травмированную туристку и ребенка, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T18:59
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353
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туризм, новости - туризм, чернобыльская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым

В Крыму туристка с ребенком провалились в шахту заброшенной АЭС

18:03 13.08.2020 (обновлено: 18:59 13.08.2020)
19801
© Depositphotos / SomeMeansМыс Фиолент
Мыс Фиолент
© Depositphotos / SomeMeans
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Спасатели извлекли из шахты заброшенной Крымской АЭС травмированную туристку и ребенка, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о том, что на территории бывшей Крымской АЭС в технологический проем упала женщина с ребенком, поступило в службы спасения днем в четверг. По данным регионального МЧС, пострадавшие - туристы из Воронежа, 37-летняя мать и пятилетний мальчик, которые изучали объект и сорвались в шахту глубиной четыре метра.
"Они были извлечены наружу и доставлены в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы. Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер", - сообщили в МЧС. Мальчика подняли наверх при помощи лестницы.
Строительство Крымской АЭС вблизи города Щелкино на северо-востоке Крыма проектной мощностью 2000 МВт было начато в 1975 году. В 1989 году от пуска станции было решено отказаться из-за неблагоприятной экономической ситуации в СССР и аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. К этому времени готовность первого энергоблока Крымской АЭС составляла 80 процентов, второго — 18 процентов. На строительство АЭС было затрачено 500 миллионов советских рублей в ценах 1984 года. После отказа от реализации проекта станцию растащили на металлолом, а в разрушенных корпусах коммерсанты устраивают экскурсии для туристов.
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