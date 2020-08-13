МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Супермодели Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки на ногах. Об этом стало известно из сторис инстаграма 18-летней дочери Синди Кроуфорд.

© Фото : kaiagerber Скрин из сторис Instagram супермодели Кайи Гербер © Фото : kaiagerber Скрин из сторис Instagram супермодели Кайи Гербер

На размещенном снимке показаны стопы звезд мировых недель моды, на изгибе которых изображены тату со ловом "solemate", что в переводе с английского языке означает "родственная душа". Публикация была сделана в честь дня рождения Делевинь. Вчера супермодели исполнилось 28 лет.

Скриншот сторис из Instagram супермодели Кайи Гербер Скриншот сторис из Instagram супермодели Кайи Гербер

На следующем кадре подруги позируют в обнимку во время протестов, посвященных движению Black Lives Matter, в котором активисты выступают против насилия в отношении чернокожих.

"Лучший братан на протесте", — написала Гербер.

Несмотря на такие теплые отношения, Делевинь и Гербер связывает исключительно дружба.