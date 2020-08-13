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Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки
Супермодели Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки на ногах. Об этом стало известно из сторис инстаграма 18-летней дочери Синди Кроуфорд. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T23:47
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эшли бенсон, кара делевинь, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, синди кроуфорд, звезды, калифорния

Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки

23:46 13.08.2020 (обновлено: 23:47 13.08.2020)
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© AP Photo / Thibault Camus, Invision / Vianney Le CaerКара Делевинь и Кайя Гербер
Кара Делевинь и Кайя Гербер
© AP Photo / Thibault Camus, Invision / Vianney Le Caer
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Супермодели Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки на ногах. Об этом стало известно из сторис инстаграма 18-летней дочери Синди Кроуфорд.
© Фото : kaiagerberСкрин из сторис Instagram супермодели Кайи Гербер
Скрин из сторис Instagram супермодели Кайи Гербер
© Фото : kaiagerber
Скрин из сторис Instagram супермодели Кайи Гербер
На размещенном снимке показаны стопы звезд мировых недель моды, на изгибе которых изображены тату со ловом "solemate", что в переводе с английского языке означает "родственная душа". Публикация была сделана в честь дня рождения Делевинь. Вчера супермодели исполнилось 28 лет.
Скриншот сторис из Instagram супермодели Кайи Гербер
Скрин сторис из Instagram супермодели Кайи Гербер
Скриншот сторис из Instagram супермодели Кайи Гербер
На следующем кадре подруги позируют в обнимку во время протестов, посвященных движению Black Lives Matter, в котором активисты выступают против насилия в отношении чернокожих.

"Лучший братан на протесте", — написала Гербер.

Несмотря на такие теплые отношения, Делевинь и Гербер связывает исключительно дружба.
Недавно звезду "Карнивал Роу", которая в апреле рассталась с Эшли Бенсон, заметили в компании актрисы Маргарет Куэлли. Они вместе обедали в кафе в Калифорнии, а после обнимались и целовались. Именно с ней Каре Делевинь сейчас приписывают роман.
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КультураЭшли БенсонКара ДелевиньНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостиСинди КроуфордзвездыКалифорния
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