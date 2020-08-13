https://ria.ru/20200813/1575750362.html
Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки
Супермодели Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки на ногах. Об этом стало известно из сторис инстаграма 18-летней дочери Синди Кроуфорд. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T23:46
2020-08-13T23:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эшли бенсон, кара делевинь, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, синди кроуфорд, звезды, калифорния
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Супермодели Кайя Гербер и Кара Делевинь сделали одинаковые татуировки на ногах. Об этом стало известно из сторис инстаграма 18-летней дочери Синди Кроуфорд.
На размещенном снимке показаны стопы звезд мировых недель моды, на изгибе которых изображены тату со ловом "solemate", что в переводе с английского языке означает "родственная душа". Публикация была сделана в честь дня рождения Делевинь. Вчера супермодели исполнилось 28 лет.
На следующем кадре подруги позируют в обнимку во время протестов, посвященных движению Black Lives Matter, в котором активисты выступают против насилия в отношении чернокожих.
"Лучший братан на протесте", — написала Гербер.
Несмотря на такие теплые отношения, Делевинь и Гербер связывает исключительно дружба.
Недавно звезду "Карнивал Роу", которая в апреле рассталась
с Эшли Бенсон, заметили
в компании актрисы Маргарет Куэлли. Они вместе обедали в кафе в Калифорнии, а после обнимались и целовались. Именно с ней Каре Делевинь сейчас приписывают роман.