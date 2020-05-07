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Культура
2020-05-07T18:55
https://ria.ru/20200507/1571119095.html
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
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РИА Новости

Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ

18:55 07.05.2020
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© AFP 2020 / Getty Images for Grey Goose/Monica SchipperЭшли Бенсон и Кара Делевинь
Эшли Бенсон и Кара Делевинь
© AFP 2020 / Getty Images for Grey Goose/Monica Schipper
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Британская супермодель Кара Делевинь рассталась со своей подругой актрисой Эшли Бенсон, известной по участию в сериале "Милые обманщицы", сообщает ET Canada.
Как рассказал источник изданию, их роман закончился в начале апреля. После этого Делевинь проводила время в самоизоляции вместе с друзьями: актрисой Маргарет Куэлли, ее сестрой Рэйни и моделью Кайей Гербер.
По словам источника, Кара Делевинь и Эшли Бенсон постоянно ссорились и мирились, но теперь окончательно поняли, что все кончено.
Впервые об их отношениях заговорили в августе 2018 года, когда папарацци заметили модель и актрису в лондонском аэропорте Хитроу. В 2019 году они официально подтвердили эту информацию в соцсетях.
В августе прошлого года СМИ узнали, что Делевинь и Бенсон тайно обвенчались в одной из часовен Лас-Вегаса.
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КультураСамоизоляцияЭшли БенсонКара ДелевиньНовости культурыШоу-бизнесЛас-Вегас
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