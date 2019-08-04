Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-04T16:50Z
https://ria.ru/20190804/1557154952.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155715/47/1557154762_0:190:3000:1878_1036x0_80_0_0_0f4733f73e56b79c6312a694939f1c3c.jpg
РИА Новости
Культура

Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой

Вчера, 16:03
69413
© AFP 2019 / Craig BarrittАмериканская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
© AFP 2019 / Craig Barritt
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Церемония прошла в одной из часовен Лас-Вегаса. Обе невесты были одеты в черное, при этом именно Бенсон шла к алтарю с букетом.

"Они были уверены в том, что делают. <…> Они хотели, чтобы все было просто, тихо и спокойно", — рассказал владелец часовни.

На торжестве присутствовало несколько гостей, среди них — актрисы Шарлиз Терон и Софи Тернер, а также музыканты братья Джонас. С церемонии супруги уехали на розовом кадиллаке.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон, известная по роли в сериале "Милые обманщицы", публично объявили о романе в июне этого года.
Актрисы вместе снимались в картине Алекса Росса Перри "Ее запах", вышедшей в 2018 году.
Орландо Блум и Кэти Перри
15 февраля, 22:21
Кэти Перри и Орландо Блум обручились
8639231668353
Обсудить 17
КультураЛас-ВегасВ мире
Популярные комментарии
Содомия - есть постоянная часть демократии.
4 августа, 16:07
vvab6
8110028
И это я читаю в рубрике РИА Новости Культура? Это культура ребята, точно?
4 августа, 16:35
НЕНикита Ермаков
6761815
Рекомендуем
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
Лента
новостей
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Видео из дома жительницы Детройта
Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В полиции назвали причину смертельного ДТП во Владимирской области
Кадр из 3 сезона сериала Очень странные дела
Шведские СМИ обвинили сериал "Очень странные дела" в русофобии
Пара сверхмассивных черных дыр в центре галактики OJ 287
Сердце Вселенной: что объединяет квантовые компьютеры и черные дыры
Набережная в Сочи
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей
Первая леди Сирии Асма аль-Асад
Супруга президента Сирии Асма Асад вылечилась от рака
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
01:04Друзья Вилли Токарева в США рассказали, каким они запомнили музыканта
00:56СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда Петербург – Москва
00:52Стрелок из Огайо приобрел винтовку в интернете
00:33Эксперты: 20% работников образования в РФ получают менее 15 тысяч рублей
00:32Исследование: лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей
00:24"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
00:21"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера
00:13Трамп провел переговоры с главами минюста и ФБР из-за стрельбы на выходных
00:04Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
23:55В Каире начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона
23:39Во Вьетнаме во время наводнения погибли пять человек, 14 пропали без вести
23:35При стрельбе в Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев
23:32В Боснии напомнили о роли Запада в изгнании сербов из Хорватии
23:08В Афганистане произошло землетрясение
23:06Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
23:06Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
23:06МИД предупредил россиян о приближении шторма к Японии и Южной Корее
23:00Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
22:58Задержанный в Иране танкер с контрабандным топливом принадлежал Ираку
Лента новостейМолния