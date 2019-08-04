Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun

Церемония прошла в одной из часовен Лас-Вегаса. Обе невесты были одеты в черное, при этом именно Бенсон шла к алтарю с букетом.

"Они были уверены в том, что делают. <…> Они хотели, чтобы все было просто, тихо и спокойно", — рассказал владелец часовни.

На торжестве присутствовало несколько гостей, среди них — актрисы Шарлиз Терон и Софи Тернер, а также музыканты братья Джонас. С церемонии супруги уехали на розовом кадиллаке.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон, известная по роли в сериале "Милые обманщицы", публично объявили о романе в июне этого года.