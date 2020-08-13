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Власти Канар обязали местных жителей и туристов на улице носить маски
Власти Канарских островов обязали всех жителей региона и туристов носить маски на улице, причем даже если есть возможность соблюдения гражданами социальной... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Власти Канар обязали местных жителей и туристов на улице носить маски

17:36 13.08.2020
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© РИА Новости / Артур АлександровОтели острова Тенерифе соответствуют самым высоким требованиям по уровню комфорта и сервиса
Отели острова Тенерифе соответствуют самым высоким требованиям по уровню комфорта и сервиса
© РИА Новости / Артур Александров
МАДРИД, 13 авг – РИА Новости. Власти Канарских островов обязали всех жителей региона и туристов носить маски на улице, причем даже если есть возможность соблюдения гражданами социальной дистанции.
Канарские острова стали последним испанским регионом, который ввел обязательное ношение масок в общественных местах, включая улицы. И вторым автономным сообществом – после Галисии – где наложен запрет на курение на террасах ресторанов, кафе и баров. Такое же ограничение планируют принять и другие испанские автономные сообщества, включая Мадрид, Арагон, Астурию, Валенсию, Кастилию-Ла-Манча, Кастилию и Леон, Кантабрию.
О введении новых ограничительных мер, которые официально заработают с 14 августа, заявил председатель канарского правительства Анхель Виктор Торрес.
За последние сутки на Канарах было зафиксировано 66 новых случаев заболевания, 50 из них – на острове Гран-Канария. Более 3,1 тысячи человек заразились коронавирусом с момента начала пандемии.
С июля в Испании наблюдается рост случаев заражения COVID-19, региональные власти принимают меры, чтобы снизить их число.
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По данным минздрава Испании, 12 августа было зафиксировано 1,7 тысячи случаев заболевания, а с начала эпидемии - почти 330 тысяч. По этому показателю страна находится на втором месте в Европе после России, опережая Великобританию. Число жертв достигло 28 579 человек.
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