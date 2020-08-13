Власти Канар обязали местных жителей и туристов на улице носить маски

МАДРИД, 13 авг – РИА Новости. Власти Канарских островов обязали всех жителей региона и туристов носить маски на улице, причем даже если есть возможность соблюдения гражданами социальной дистанции.

Канарские острова стали последним испанским регионом, который ввел обязательное ношение масок в общественных местах, включая улицы. И вторым автономным сообществом – после Галисии – где наложен запрет на курение на террасах ресторанов, кафе и баров. Такое же ограничение планируют принять и другие испанские автономные сообщества, включая Мадрид, Арагон, Астурию, Валенсию, Кастилию-Ла-Манча, Кастилию и Леон, Кантабрию.

О введении новых ограничительных мер, которые официально заработают с 14 августа, заявил председатель канарского правительства Анхель Виктор Торрес.

За последние сутки на Канарах было зафиксировано 66 новых случаев заболевания, 50 из них – на острове Гран-Канария. Более 3,1 тысячи человек заразились коронавирусом с момента начала пандемии.

С июля в Испании наблюдается рост случаев заражения COVID-19, региональные власти принимают меры, чтобы снизить их число.