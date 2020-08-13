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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575748800.html
Мексика запросила у России информацию об испытаниях вакцины "Спутник V"
Власти Мексики находятся в контакте с Москвой по вопросу применения российской вакцины от коронавируса и ожидают информации о клинических испытаниях препарата,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:07
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мексика запросила у России информацию об испытаниях вакцины "Спутник V"

17:07 13.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1
© РИА Новости / Владимир Песня
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МЕХИКО, 13 авг - РИА Новости. Власти Мексики находятся в контакте с Москвой по вопросу применения российской вакцины от коронавируса и ожидают информации о клинических испытаниях препарата, сообщил глава МИД Мексики Марселро Эбрард.
"Мы находимся в контакте с Россией, которая открыта к переговорам, и запросили информацию о клинических испытаниях. Ее должны изучить медучреждения, чтобы определить возможность ее применения в короткие сроки", - сказал министр в ходе пресс-конференции в президентском дворце, которая транслировалась в микроблоге правительства в Twitter.
Первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МехикоМоскваМексикаВ мире
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