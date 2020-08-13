https://ria.ru/20200813/1575748800.html
Мексика запросила у России информацию об испытаниях вакцины "Спутник V"
Власти Мексики находятся в контакте с Москвой по вопросу применения российской вакцины от коронавируса и ожидают информации о клинических испытаниях препарата,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:07
2020-08-13T17:07
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коронавирус covid-19
мехико
москва
мексика
в мире
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мехико
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683934_0:0:2276:1281_1400x0_80_0_0_68b30d8f84c80958405e162eb47b9745.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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