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Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
Повторные результаты анализов подтвердили коронавирус у вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщил журналистам его помощник... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T17:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, юрий трутнев, общество

Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева

16:58 13.08.2020 (обновлено: 17:08 13.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Повторные результаты анализов подтвердили коронавирус у вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщил журналистам его помощник Тимур Чернышев.
"Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, показали положительный результат", - сказал Чернышев.
Помощник вице-премьера отметил, что в связи с этим Трутнев принял решение о продолжении работы в дистанционном формате.
"Согласно требованиям Роспотребнадзора заместитель председателя правительства продолжит соблюдать режим самоизоляции", - добавил Чернышев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
16211106
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЮрий ТрутневОбщество
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