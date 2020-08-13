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Собянин объявил об отмене линеек в московских школах
Учебный год в московских школах начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T19:49
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А как же первый раз в первый класс?! Не отнимайте у детей праздник,это же на всю жизнь память. Всё равно в школе все вместе будут,какой смысл запрещать линейку?!
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Собянин не разрушай вековых традиций русской школы не будь посмешищем. Линейкам - быть ! Люди не становитесь заложниками ОДНОГО человека отстаивайте свои права!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, образование - общество, общество

Собянин объявил об отмене линеек в московских школах

16:19 13.08.2020 (обновлено: 19:49 13.08.2020)
80267
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУченицы в школьном кабинете
Ученицы в школьном кабинете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Учебный год в московских школах начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".
Он также подчеркнул, что ученикам не придется сидеть на уроках в масках, но и запрещать их носить никто не будет, если есть желание или настаивают родители.
"Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то там специальные занятия, кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечения детей", — добавил глава региона.
Школы будут работать по новым требованиям: усиленная дезинфекция, измерение температуры при входе, наблюдение за состоянием учителей и учащихся, уточнил Собянин, добавив, что столовые также будут работать с ограничениями.
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В последней четверти минувшего учебного года 97 процентов школ в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, заявил ранее замминистра просвещения Виктор Басюк.
В свою очередь, глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что в первые две недели нового учебного года в каждой школе будет находиться медработник, а специалисты продезинфицируют помещения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
А как же первый раз в первый класс?! Не отнимайте у детей праздник,это же на всю жизнь память. Всё равно в школе все вместе будут,какой смысл запрещать линейку?!
13 августа, 16:49
галина волох ( Морозова )
133313022
Собянин не разрушай вековых традиций русской школы не будь посмешищем. Линейкам - быть ! Люди не становитесь заложниками ОДНОГО человека отстаивайте свои права!
13 августа, 16:55
Сурков Степан
108010422
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