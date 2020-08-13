Собянин объявил об отмене линеек в московских школах

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Учебный год в московских школах начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет, заявил мэр столицы Учебный год в московских школах начнется 1 сентября, но линеек и массовых мероприятий не будет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала " Россия 24 ".

Он также подчеркнул, что ученикам не придется сидеть на уроках в масках, но и запрещать их носить никто не будет, если есть желание или настаивают родители.

"Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то там специальные занятия, кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечения детей", — добавил глава региона.

Школы будут работать по новым требованиям: усиленная дезинфекция, измерение температуры при входе, наблюдение за состоянием учителей и учащихся, уточнил Собянин, добавив, что столовые также будут работать с ограничениями.

В последней четверти минувшего учебного года 97 процентов школ в России перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, заявил ранее замминистра просвещения Виктор Басюк

В свою очередь, глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что в первые две недели нового учебного года в каждой школе будет находиться медработник, а специалисты продезинфицируют помещения.