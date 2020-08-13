В Минске у завода МАЗ собрались люди, требуя убрать ОМОН с улиц

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.