В Минске у завода МАЗ собрались люди, требуя убрать ОМОН с улиц

Несанкционированную акцию провели и рабочие БелАЗа, передав мэру города свои требования - "отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов". Они уже разошлись и вернулись в цеха. При этом в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходила встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.